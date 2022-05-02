Belediyeden çiftçilere mazot ve traktör desteği - Son Dakika
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Belediyeden çiftçilere mazot ve traktör desteği

02.05.2022 11:07
Belediyeden çiftçilere mazot ve traktör desteği

Erzurum'un Uzundere Belediyesi, ekim yapan çiftçilere mazot desteğinde bulunarak, kiraladığı 22 traktörle tarlalarını sürmelerini sağladı.

Erzurum'un Uzundere Belediyesi, ekim yapan çiftçilere mazot desteğinde bulunarak, kiraladığı 22 traktörle tarlalarını sürmelerini sağladı.

Uzundere Belediyesi, yıllardır ekilmeyen tarlaların ekilip biçilmesi için çiftçilere mazot desteği ile birlikte kiralanan 22 traktörle tarlaların sürülmesinde destek verdi. Hedefin çiftçilerin yıllardır ekmediği 10 bin dönüm araziye buğday, yulaf, yonca, patates, fasulye, mısır ve sebze ekilerek, ilçe ekonomisine 20 milyon liralık katma değer sağlanması olduğu belirtildi.

İlçeye bağlı Yayla Mahallesi'nde iki traktörle 500 dönüm tarlanın ekimi yapıldı. Yayla Mahallesi Muhtarı Sebahattin Özdoğan, "Son dönemlerde halkımızın ekim yapmakta zorlandığı bir dönemdeyiz. Uzundere Belediye Başkanımızın yapmış olduğu projede 18 muhtarla birlikte bir noktada buluştuk. Uzundere Belediye Başkanımızın çiftçilere vermiş olduğu mazot desteğinden dolayı teşekkür ederim. Son yıllarda 100-150 dönüm ekilip biçiliyordu. Belediyemizin vermiş olduğu mazot ve traktör desteği ile mahallemizde 500 dönüm tarla ekiyoruz. Devletimize çok teşekkür ediyorum. Uzundere Belediye Başkanımız Hilmi Aktoprak beyefendiye çok teşekkür ediyorum" dedi.

Uzundere Mahallesi sakinlerinden Selahattin Özdoğan ise, "Bir çiftçi olarak Uzundere Belediye Başkanımızın çiftçiye ve tarıma vermiş olduğu destekten dolayı çok teşekkür ediyorum. Kendime ait 15 dönüm tarla ekimi yaptım ayrıca patates, buğday, arpa ekeceğim. Kendime göre tarım yapıyorum. Bir nebze de olsa tarıma destek olmaya çalışıyorum. Bu yoksulluklar ortadan kalksın diye. Dış ülkelere boyun bükmeyiz, kendi tarımımız bize yeter. Eskiden dedem bu arazileri öküzle sürmüş, o zamanlar Oltu'nun, Narman'ın, Uzundere'nin samanını, buğdayını vermiş. Şimdi tarım yapmak ne ki, devletimiz sağ olsun destek veriyor. Batıdaki bütün gençlerimizin gelip burada çiftçilik yapmalarını istiyoruz. Türkiye'deki bütün köylerimiz boşaldı. Gençlerimizin geri gelip tarım yapmalarını istiyorum. Devletimiz çok büyük destekler veriyor. Burada ekmek var, büyük şehirlerde durupta boşuna harcanmasınlar, köyleri geliştirsinler. Köylerimiz bitmek üzere. Sayın Cumhurbaşkanımız çok güzel destekler veriyor gençlerimize sağ olsun, Allah razı olsun. Devamını nasip etsin, fırsatçılara rabbim fırsat vermesin" dedi. - ERZURUM

Belediyeden çiftçilere mazot ve traktör desteği
Belediyeden çiftçilere mazot ve traktör desteği
Belediyeden çiftçilere mazot ve traktör desteği
Belediyeden çiftçilere mazot ve traktör desteği
Belediyeden çiftçilere mazot ve traktör desteği
Belediyeden çiftçilere mazot ve traktör desteği
Belediyeden çiftçilere mazot ve traktör desteği
Belediyeden çiftçilere mazot ve traktör desteği
Belediyeden çiftçilere mazot ve traktör desteği

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Uzundere, Traktör, Erzurum, Ekim, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Belediyeden çiftçilere mazot ve traktör desteği - Son Dakika


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