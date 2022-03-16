Belediyenin açtığı kurs, kadınların bütçesine katkı sağlıyor - Son Dakika

Kırıkkale Belediyesi tarafından mahalle konaklarında açılan çini kursu sayesinde üretilen ürünler, kadınların en ekonomisine katkı sağlıyor.

Kırıkkale Belediyesi'nin mahalle konaklarında açtığı kurslar, ev kadınları tarafından ilgi görüyor. Kursiyer kadınlar, usta öğreticiler tarafından aldıkları eğitim sayesinde ürettikleri ürünleri satarak ev ekonomisine katkı sağlıyor. Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, "Türk İslam Sanatı içinde her zaman müstesna yere sahip olan cini sanatını kursiyerlerimiz aracılığı ile yaşatıyoruz. Burada kursiyerlerimiz hem meslek ediniyor hem de aile bütçelerine katkı sağlıyor" dedi.

Saygılı, "Kurslarımız hanımlarımızı sosyal hayatın içine çekmenin yanı sıra aile ekonomilerine de katkı sağladıklarına şait oluyoruz. Son olarak düzenlediğimiz çini kursu ile de çini sanatını yaşatıyoruz. Mahalle konaklarımızda açtığımız geleneksel ve modern tekniklerin öğretildiği çini kursumuzda bin yılı aşkın bir geçmişi olan çini sanatının tekniği öğretiliyor. Türk el sanatlarını yaşatmak için bu tür kurslarımız devam edecek" ifadesini kullandı. - KIRIKKALE