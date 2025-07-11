"Benim Bankacım" ile Garanti BBVA'dan Kişiye Özel Bankacılıkta Yepyeni Bir Dönem - Son Dakika
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Ekonomi

"Benim Bankacım" ile Garanti BBVA'dan Kişiye Özel Bankacılıkta Yepyeni Bir Dönem

11.07.2025 09:48
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Garanti BBVA varlıklı müşterileri için tasarladığı 'Benim Bankacım' programıyla, kişiye özel hizmetler ve avantajlar artık tek bir çatı altında ve kişiye özel belirlenen uzman bir bankacı desteğiyle sunuluyor.

Garanti BBVA, bireysel bankacılıkta "Benim Bankacım" programıyla birlikte kişiye özel finansal hizmetler sağlamada yeni bir dönemin kapılarını açıyor. Program, her bir müşteriye özel atanan müşteri yöneticisinin desteğiyle, tüm finansal ihtiyaçları kişiye en uygun çözümlerle karşılıyor. Ayrıca programla danışmanlıktan sunulan özel avantajlara, en yeni teknolojilerden sağlam güvene uzanan yeni bir hizmet modeli yaratılıyor.

"Benim Bankacım" kapsamında, müşteriler için sağlanan özel finansal danışmanlığına, şube ve iletişim merkezlerinde öncelikli hizmetlere ve daha pek çok destek ve ayrıcalığa, Garanti BBVA Mobil'de yer alan "Benim Bankacım" sekmesi ve menüsü üzerinden ulaşmak mümkün. Bankacılık hizmetlerinin ötesinde, hayatın farklı alanlarında da müşteriye eşlik eden bu yapı sayesinde, bir yandan dijitaldeki platform üzerinden anlık tekliflere, kampanyalara ve kişisel bankacınızla direkt ulaşabilirken, diğer yandan özel etkinlik davetleri, seçkin markalarda ayrıcalıklar gibi değerli fırsatlardan da yararlanabiliyorsunuz.

Sizi tanıyan bankacınızın desteği hep yanınızda!

Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Ceren Acer Kezik, "Benim Bankacım" ile ilgili yaptığı açıklamada, odaklarında her zaman müşteri ihtiyaçlarını en doğru şekilde karşılamanın yer aldığını vurgulayarak şunları söyledi:

"Garanti BBVA olarak her bir kişiye özel hizmet sunmanın, güçlü müşteri ilişkileri kurmanın ve bu ilişkileri dijital araçlarla zenginleştirmenin asıl işimiz ve en değerli yatırım olduğuna inanıyoruz. Benim Bankacım programı da, bu anlayış doğrultusunda geliştirdiğimiz çatı bir müşteri programı. Varlıklı müşterilerimiz artık ihtiyaçlarını tek bir kaynaktan ve her an onları tanıyan bir bankacının desteğiyle karşılayabilecek; kendilerine özel sunulan avantajlardan anında haberdar olabilecek. Deneyimimiz ve dijital altyapımız sayesinde işlerimizi her zaman bir adım öteye taşımaya devam edeceğiz."

Ayrıcalıklı Yaşam Deneyimi

"Benim Bankacım" programı kullanıcılarına hayatın hemen her alanında özel avantaj ve indirimler de içeriyor. Örneğin program, American Express kart ile seçkin restoran ve otellerde %20'ye varan indirim, Miles&Smiles kredi kartlarında 5,5 kata kadar daha fazla mil kazanımı, yurt dışı piyasalarda işlem avantajları, kasko ve konut sigortasında %10 bonus gibi fırsatları da içinde barındırıyor. Ayrıca, yüksek nakit çekim limitleri, sağlıklı yaşam etkinliklerine erişim, dijital yatırım araçlarıyla kolay işlemi imkânı ve özel marka iş birlikleriyle birlikte etkinliklere katılım gibi ayrıcalıklarla, hem finansal hem de daha keyifli bir yaşam için fırsatlar içeren bir sistem sunuluyor.

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Son Dakika Ekonomi 'Benim Bankacım' ile Garanti BBVA'dan Kişiye Özel Bankacılıkta Yepyeni Bir Dönem - Son Dakika

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