Benzin fiyatları uçunca İngiliz ailelerin çocuklar için almaya hazırlandığı karar tartışma yarattı - Son Dakika
Üye Girişi

Benzin fiyatları uçunca İngiliz ailelerin çocuklar için almaya hazırlandığı karar tartışma yarattı

16.03.2022 11:29
Benzin fiyatları uçunca İngiliz ailelerin çocuklar için almaya hazırlandığı karar tartışma yarattı

Dünya genelinde benzin fiyatlarının arttığı ülkelerden biri de İngiltere oldu. Ülkede ortalama benzin pompa fiyatının litre başına 1,48 sterlin, dizel fiyatının ise litre başına 1,51 sterlini aşarak tüm zamanların rekor seviyelerine ulaştı. Bu gelişmeden sonra servis ve araç benzin paralarını ödemekte zorlanan bazı ailelerin, çocuklarına evde eğitim vermeyi düşündükleri belirtildi.

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle dünya genelinde benzin ve motorin fiyatları arttı. Brent petroldeki düşüşün ardından birçok ülkede benzine zam gelse de fiyatlar birçok ülke ekonomisini derinden etkiledi.

İNGİLİZLER DE NASİBİNİ ALDI

Benzin fiyatlarının yükselmesinden nasibini alan ülkelerden biri de İngiltere oldu. İngiltere'de benzin pompa fiyatının litre başına 1,48 sterlin, dizel fiyatının ise litre başına 1,51 sterlini aşarak tüm zamanların rekor seviyelerine ulaştı.

KARA KARA DÜŞÜNMEYE BAŞLADILAR

Tarihlerinde böyle bir durumla karşılaşmayan İngilizler de artan petrol fiyatları karşısında ne yapacaklarını şaşırdı. Bazı ailelerin almaya hazırlandığı karar ise hem ülke hem de dünya gündeminde büyük yankı uyandırdı.

"EVDE EĞİTİM MODELİ" DÜŞÜNÜYORLAR

Araçlarının benzin ve çocuklarının servis parasını ödemekte zorlanan bazı ailelerin, çocuklarını okuldan alarak evde eğitim yöntemine geçmeye hazırlandıkları iddia edildi. Ailelerin bu hazırlığı başta eğitim çevreleri olmak üzere birçok kesimden tepki gördü.

YORUMLAR
500
Akaryakıt ürünlerine ilk indirim yapıldı! Fiyatları 2 lira 29 kuruş düştü! Akaryakıt ürünlerine ilk indirim yapıldı! Fiyatları 2 lira 29 kuruş düştü!

Benzin İstasyonu, Motorin İndirim, Benzin indirim, Motorine Zam, Benzine Zam, İngiltere, Motorin, Benzin, Yaşam, Dünya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Benzin fiyatları uçunca İngiliz ailelerin çocuklar için almaya hazırlandığı karar tartışma yarattı - Son Dakika


Son Dakika
11:28 Destan dün akşam sevenleriyle buluştu! Batuga ve Akkız çeçek hastalığına çare bulabildi mi?
11:25 Piyasalar Fed kararını bekliyor! Saat 21.00'de başlayacak
11:25 Rus oligarklardan sonra sıra onun servetine geldi! NCA, Putin'in Londra'da sakladığı 200 milyarı aşkın servetinin peşinde
11:20 Baba dizisi dün akşam yayınlandı! İşte son bölümde yaşananlar
11:18 Kıskançlık krizine giren adam çocuğunun gözü önünde eşine şiddet uyguladı
11:14 Marvel'ın ilk Müslüman süper kahraman dizisi geliyor: Karşınızda Kamala Khan!
11:04 Yayın sırasında savaş karşıtı pankart açtı! 30 bin ruble ceza yedi
11:02 Kerem Aktürkoğlu'nun bonservis bedeli netleşti! Galatasaray, yıldız futbolcu için 35 milyon euro istiyor
10:48 Ünlü Komedyen Hasan Can Kaya çok net konuştu: Seyircimin cast olduğunu ispatlasınlar programı veririm
10:47 "16 Eylül'de ölü sanılan biri dirilecek?" Bu iddia bir zaman yolcusuna ait, akla gelen ise bir isim var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2022 11:37:35. #1.12#
SON DAKİKA: Benzin fiyatları uçunca İngiliz ailelerin çocuklar için almaya hazırlandığı karar tartışma yarattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement