Milyonlarca araç sahibini etkileyecek indirim geliyor - Son Dakika
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Ekonomi

Milyonlarca araç sahibini etkileyecek indirim geliyor

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Petrol fiyatlarında son zamanlarda yaşanan dalgalanmaların ardından yeni bir indirim haberi geldi. Piyasa kaynaklarından edinilen bilgilere göre, benzin fiyatlarında 1 lira 30 kuruşluk bir indirim bekleniyor.

05.03.2025 10:23
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Türkiye'de milyonlarca benzini araç sahibi için sevindirici bir haber daha geldi. Salı günü gerçekleşen 1 lira 15 kuruşluk indirimin arından benzinin litre fiyatına 1 lira 30 kuruşluk yeni bir indirim bekleniyor. İndirimli fiyatlar cuma gününden itibaren geçerli olacak.

BENZİNE 1 LİRA 30 KURUŞLUK YENİ İNDİRİM

Petrol fiyatlarındaki gerileme, akaryakıta indirim olarak yansıyor. Benzinin litre fiyatına cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 30 kuruş indirim bekleniyor. Motorin grubunda ise fiyat değişikliği beklenmiyor.

İstanbul'da benzinin litresi 45 lira 39 kuruştan, Ankara'da 45 lira 94 kuruştan, İzmir'de 46 lira 31 kuruştan satılıyor.

PETROL FİYATLARI GERİLİYOR

Petrol fiyatları, ticaret tarifelerine yönelik belirsizliğin etkisiyle düşüyor. Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,27 düşüşle 70,85 dolara kadar geriledi. Ham petrol ise 68 dolara kadar düştü.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Petrol Piyasası Kanunu'na göre 1 Ocak 2005'ten beri akaryakıttı Serbest Fiyatlandırma Sistemi uygulanıyor. Sistemle birlikte akaryakıt dağıtım şirketleri, farklı fiyat politikalarına göre depo satış fiyatını belirlemekte serbest olduğu gibi, bayiler de dağıtım şirketleri tarafından kendilerine tavsiye edilen tavan pompa satış fiyatlarını uyguluyor. Bayiler bulundukları bölgenin rekabet koşullarına göre kendi pompa satış fiyatlarını uygulamakta da serbestler. Türkiye'de perakende satış fiyatları rekabet koşulları göz önünde bulundurularak oluşturuluyor.

Milyonlarca araç sahibini etkileyecek indirim geliyor
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Son Dakika Ekonomi Milyonlarca araç sahibini etkileyecek indirim geliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • 2147saloh:
    neyini sevindirecek 7 tl iken 50 tl ye cıkmış 1 tl iniyor sevibdirecek haber diye atmışsınız sizde miletle taşak geciyorsunuz bazen haber yapımında 33 1 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    Allah rızası için ne indirim nede petrol bulun yarin 2 lira gelir üst üste 19 1 Yanıtla
  • bülent yılmaz:
    brent petrol 15 dolar düştü indirilen rakam a bak resmen soyuyorlar vatandaş ı en az 6. 7 tl olmalı indirim 17 1 Yanıtla
  • Mahşerin atlısı:
    brent petrol 20 dolar düştü bizde indirin 1.5 tl halk nasıl soyuluyor gelde anlat makarnacılara 0 0 Yanıtla
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