Milyonlarca aracı etkileyecek değişiklik! Bu geceden itibaren geçerli

Ekonomi

Bahçeli\'den Pervin Buldan\'a telefon: Bunu Öcalan da çok kıymetli buluyor

Döviz kuru ve brent petrol fiyatlarındaki değişiklikler akaryakıt fiyatlarına zam veya indirim olarak yansıyor. Son olarak 27 Şubat'ta motorine gelen 1 lira 43 kuruş indirimin ardından araç sahiplerini sevindirecek bir haber daha geldi.

BENZİNE İNDİRİM YOLDA

Bu gece itibariyle benzine 1 lira 15 kuruş indirim bekleniyor. Benzindeki yeni fiyat tarifesi 4 Mart Salı gününden itibaren geçerli olacak. Motorin ve LPG fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik beklenmiyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları:

Benzin litre fiyatı: 46.43 TL

Motorin litre fiyatı: 46.58 TL

LPG litre fiyatı: 27.59 TL

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları:

Benzin litre fiyatı: 46.28 TL

Motorin litre fiyatı: 46.47 TL

LPG litre fiyatı: 26.99 TL

Ankara akaryakıt fiyatları:

Benzin litre fiyatı: 46.97 TL

Motorin litre fiyatı: 47.29 TL

LPG litre fiyatı: 27.49 TL

İzmir akaryakıt fiyatları:

Benzin litre fiyatı: 47.35 TL

Motorin litre fiyatı: 47.66 TL

LPG litre fiyatı: 27.34 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Petrol Piyasası Kanunu'na göre 1 Ocak 2005'ten beri akaryakıttı Serbest Fiyatlandırma Sistemi uygulanıyor.

Sistemle birlikte akaryakıt dağıtım şirketleri, farklı fiyat politikalarına göre depo satış fiyatını belirlemekte serbest olduğu gibi, bayiler de dağıtım şirketleri tarafından kendilerine tavsiye edilen tavan pompa satış fiyatlarını uyguluyor. Bayiler bulundukları bölgenin rekabet koşullarına göre kendi pompa satış fiyatlarını uygulamakta da serbestler.

Türkiye'de perakende satış fiyatları rekabet koşulları göz önünde bulundurularak oluşturuluyor.