Milyonlarca aracı etkileyecek değişiklik! Bu geceden itibaren geçerli - Son Dakika
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Ekonomi

Milyonlarca aracı etkileyecek değişiklik! Bu geceden itibaren geçerli

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Küresel piyasalarda petrol fiyatlarında yaşanan gerileme sonrası gözler akaryakıt bedellerine çevrildi. Benzin fiyatlarında 4 Mart Salı gününden geçerli olmak üzere indirim uygulanması bekleniyor.

03.03.2025 09:12
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Döviz kuru ve brent petrol fiyatlarındaki değişiklikler akaryakıt fiyatlarına zam veya indirim olarak yansıyor. Son olarak 27 Şubat'ta motorine gelen 1 lira 43 kuruş indirimin ardından araç sahiplerini sevindirecek bir haber daha geldi.

BENZİNE İNDİRİM YOLDA

Bu gece itibariyle benzine 1 lira 15 kuruş indirim bekleniyor. Benzindeki yeni fiyat tarifesi 4 Mart Salı gününden itibaren geçerli olacak. Motorin ve LPG fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik beklenmiyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları:

Benzin litre fiyatı: 46.43 TL

Motorin litre fiyatı: 46.58 TL

LPG litre fiyatı: 27.59 TL

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları:

Benzin litre fiyatı: 46.28 TL

Motorin litre fiyatı: 46.47 TL

LPG litre fiyatı: 26.99 TL

Ankara akaryakıt fiyatları:

Benzin litre fiyatı: 46.97 TL

Motorin litre fiyatı: 47.29 TL

LPG litre fiyatı: 27.49 TL

İzmir akaryakıt fiyatları:

Benzin litre fiyatı: 47.35 TL

Motorin litre fiyatı: 47.66 TL

LPG litre fiyatı: 27.34 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Petrol Piyasası Kanunu'na göre 1 Ocak 2005'ten beri akaryakıttı Serbest Fiyatlandırma Sistemi uygulanıyor.

Sistemle birlikte akaryakıt dağıtım şirketleri, farklı fiyat politikalarına göre depo satış fiyatını belirlemekte serbest olduğu gibi, bayiler de dağıtım şirketleri tarafından kendilerine tavsiye edilen tavan pompa satış fiyatlarını uyguluyor. Bayiler bulundukları bölgenin rekabet koşullarına göre kendi pompa satış fiyatlarını uygulamakta da serbestler.

Türkiye'de perakende satış fiyatları rekabet koşulları göz önünde bulundurularak oluşturuluyor.

Milyonlarca aracı etkileyecek değişiklik! Bu geceden itibaren geçerli
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Otomobil, Ekonomi, Finans, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Milyonlarca aracı etkileyecek değişiklik! Bu geceden itibaren geçerli - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Mahşerin atlısı:
    bir depoda 40 tl fark edecek zaten 2000 tl içinden 40 tl eksik versen kimse farkına varmaz bile ne indirimi makarna kömür dürüm ayran tayfası başkası yaygaraya 32 5 Yanıtla
  • Serkan Güngör:
    su nasil belirleniyor sacmaligini yazdiginiz her hanere ayni yorumu yapacagim : hukumet zam yapiyor, ya da bu ornekteki gibi indirim . uzaylilar belirlemiyor. ve lite kac tl ise o fiyat uzerinden yuzde bilmem kac vergi aliniyor aninda. nasil belirleniyor kadar sacma bi eklenti ile ne amaclaniyor hayret. 9 2 Yanıtla
  • mert çelik:
    3 kere zam 1 ındırım yersen 6 1 Yanıtla
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