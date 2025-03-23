Benzin, motorin ve otogaza zam bekleniyor - Son Dakika
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Ekonomi

Benzin, motorin ve otogaza zam bekleniyor

Benzin, motorin ve otogaza zam bekleniyor

Brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Benzine 1 lira 30 kuruş, motorine 1 lira ve otogaza 65 kuruş zam bekleniyor.

23.03.2025 08:54
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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre; benzinde haftaya salı gününden itibaren geçerli olacak şekilde, 1 lira 30 kuruşluk artış bekleniyor.

Motorinde haftaya çarşamba günü için 1 liralık zam öngörülürken, otogazda da perşembe günü geçerli olacak 65 kuruşluk bir artış bekleniyor. Tahminlerin kurdaki duruma göre güncellenebileceği belirtiliyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

Brent Petrol, Ekonomi, Enerji, Finans, Zam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Benzin, motorin ve otogaza zam bekleniyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • Tuna güler:
    Bakın bu haberin altında hiç Akepe paralı trolü bulamazsınız. Onlara gelen talimat sadece Ekrem İmamoğlu ve CHP haberlerini altına yorum yapmak. 71 13 Yanıtla
  • Bilgehan Göktürk:
    Bundan sonra bu ülkede zamların arkası önü kesilmez..Bu akp destek verenler bu ülkeki çöküşün faturasunı sizde ödeyeceksiniz.Hemde ağır şeklde hep birlikte yoksullaşarak... 49 13 Yanıtla
  • Serkan Güngör:
    igrenmeye basladim artik ya... cidden.. erken secim hemen 42 11 Yanıtla
  • Erol Çolak:
    Allah sonumuzu hayır eylesin 39 2 Yanıtla
  • Uğur BOZKURT:
    Gelecek tabii, eko'dan kaybettiği paraları bu uyuyan millet olduğu sürece daha çok sırtına binecek milletin. o ekonomist gidici biliyor bunuda gitmeden iyice .... diyo. 29 8 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    hiç sevilmeyen kelime zam enflasyon daha fakirlik demek bu yazık millete 26 2 Yanıtla
  • poyraz can:
    yapıştırın gelsin binemesin özellikşe troller arabalarına 15 3 Yanıtla
  • Hakan1421:
    bu haberi 1 haftadır düzenli olarak 6 saatte bir paylaşıyorsunuz ne zam geliyor nede indirim, ne gelecekse gelseydi de sizde kurtulaydınız millet de 6 10 Yanıtla
  • Necdet Kır:
    ufak ufak zamları bildirmeye başlarlar artik 9 3 Yanıtla
  • thomas11:
    evet evet öyledir 7 2 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
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