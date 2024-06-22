Ertelenen motorin ve benzin zammı, daha yüksek bir rakamla pompaya yansıyacak - Son Dakika
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Ekonomi

Ertelenen motorin ve benzin zammı, daha yüksek bir rakamla pompaya yansıyacak

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Benzin ve motorinde 21 Haziran'da beklenen ancak EPDK müdahalesiyle ertelenen zam, 24 Haziran Pazartesi gecesi daha yüksek bir rakamla pompaya yansıyacak.

22.06.2024 10:33
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Benzin ve motorinde iki gün önce beklenen ancak enerji otoritesi EPDK'nın fiili müdahalesiyle ertelenen zam 24 Haziran Pazartesi gecesi yürürlüğe girecek.

RAKAM DAHA DA YÜKSELDİ

Sektör kaynaklarının aktardığına göre; tekrar erteleme olmazsa, 24 Haziran Pazartesi gecesi litre fiyatı benzinde 2 lira 1 kuruş, motorinde 1 lira 69 kuruş artacak. 21 Haziran için beklenen ancak ertelenen zamda, litrede benzinde 1 lira 64 kuruş, motorinde 1 lira 63 kuruş artış olacaktı. Pazartesi günkü zam, ertelenen zammın üstünde oldu.

Güncel akaryakıt fiyatları;

BENZİN

MOTORİN

  • İstanbul (Avrupa): 40.67 TL
  • Ankara: 41.63 TL
  • İzmir: 42.02 TL

OTO GAZ

  • İstanbul (Avrupa): 20.19 TL
  • Ankara: 20.19 TL
  • İzmir: 19.89 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

Ertelenen motorin ve benzin zammı, daha yüksek bir rakamla pompaya yansıyacak

21 Haziran, Zam, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ertelenen motorin ve benzin zammı, daha yüksek bir rakamla pompaya yansıyacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Ebubekir Akdag: şaşırdık mı tabi ki hayır 12 0 Yanıtla
  • Nuri Varol: kemerlerinizi sıkıca bağlayın uçuşa geçiyoruz. 7 0 Yanıtla
  • Ali boz: zami bir iki gün erteleyip, sonrasında erteleme faizi mi koydu 3 0 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz: benzine zam demek her şeye zam demek enflayon düşermiş çok zor tuik düşürür ayrı konu 1 0 Yanıtla

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