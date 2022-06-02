Benzin ve motorine bir büyük zam daha! Fiyat 26 lirayı aştı - Son Dakika
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Benzin ve motorine bir büyük zam daha! Fiyat 26 lirayı aştı

02.06.2022 00:45

Uluslararası piyasalarda petrol fiyatlarının yükselmesi ve döviz kurunun 16 liranın üzerinde seyretmesiyle akaryakıt fiyatları artmaya devam ediyor. Benzin ve motorine son 1 hafta içinde 3. kez zam geldi. Benzinin litresi 1 lira 22 kuruş, motorinin litresi ise 1 lira 49 kuruş arttı. Zammın ardından benzin ve motorinin litresi 26 lirayı aştı.

Brent petrol fiyatları ve döviz kurundaki artış akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Benzin ve motorine bir kez daha zam geldi. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litresi 1 lira 22 kuruş, motorinin litresi ise 1 lira 49 kuruş arttı.

BENZİN VE MOTORİNİN LİTRESİ KAÇ LİRA OLDU?

Zammın ardından İstanbul'da 25.01'den satılan benzinin litresi 26.23'e yükseldi. Benzinin litresi Ankara ve İzmir'de 25.13'ten 26.35'e çıktı.

İstanbul'da 24.45'ten satılan motorinin litresi 25.94'e yükseldi. Motorinin litresi Ankara ve İzmir'de 24.56'dan 26.05'e çıktı.

27-28 MAYIS TARİHLERİNDE DE ZAM GELMİŞTİ

27 Mayıs tarihinde benzine 1 lira 45 kuruş, motorine 1 lira 38 kuruş zam gelmişti. 28 Mayıs tarihinde ise benzinin litresi 70 kuruş, motorinin litresi 97 kuruş artmıştı. Bugünkü zamla birlikte son bir haftada benzine 3 lira 37 kuruş, motorine ise 3 lira 84 kuruş zam gelmiş oldu.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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Son Dakika Ekonomi Benzin ve motorine bir büyük zam daha! Fiyat 26 lirayı aştı - Son Dakika


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