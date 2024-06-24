Benzin ve motorine bu gece çifte zam geliyor! Tabeladaki rakam araç sahiplerini hayli üzecek - Son Dakika
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Ekonomi

Benzin ve motorine bu gece çifte zam geliyor! Tabeladaki rakam araç sahiplerini hayli üzecek

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Brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 2 lira, motorine ise 1 lira 68 kuruş zam gelmesi bekleniyor. Pompaya yansıyacak fiyat artışıyla birlikte İstanbul'da benzinin litresi 42 lira 30 kuruş, motorin ise 42 lira 35 kuruştan satılacak.

24.06.2024 08:51
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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

AKARYAKITA ÇİFTE ZAM GELİYOR

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzin grubunda 2 lira, motorin grubunda ise 1 lira 68 kuruş fiyat artışı bekleniyor.

BENZİN 42 LİRANIN ÜZERİNE ÇIKACAK

Pompaya yansıyacak fiyat artışıyla birlikte İstanbul'da benzinin litresi 42 lira 30 kuruş, motorin ise 42 lira 35 kuruştan satılacak.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

Benzin ve motorine bu gece çifte zam geliyor! Tabeladaki rakam araç sahiplerini hayli üzecek

Brent Petrol, İstanbul, Zam, Enerji, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Benzin ve motorine bu gece çifte zam geliyor! Tabeladaki rakam araç sahiplerini hayli üzecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Rıza Gülgeldi: Maşallah Allah daha çok artırsın akaryakıt a gelen zam herşeye zam demek nereye kadar 11 1 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz: 2 .3 senedir zam gelmedi diye üzülüyordum ah be iyiki geldi 8 1 Yanıtla
  • Murat Karakaya: Bu halk herseyi unutur birtek cebinden alınan parayı unutmaz... 4 1 Yanıtla
  • Arif ALKAYA: Ülkenin tek geçim kaynağı... Petrol tekel ve trafik cezaları 3 1 Yanıtla
  • Ahmet Kurtoglu: gerçekten zam ne zaman gelecek diye merakla bekliyordum 10-15 gündür zam yok şaşırdım 2 0 Yanıtla
  • Erdogan Yolcu: yapmaayın etmeyin.. böyle olursa a dan z ye herşeye zam demek nasıl enflasyon düşücem o zaman 1 0 Yanıtla
  • hasan h. Bey: yetmez ama evet keske litresi 100 tl olsa.alan almayan belli olsun 1 0 Yanıtla
  • Serdar Ozen: Pompacıyla akraba olmaya az kaldı. 1 0 Yanıtla
  • Faysal Turunç: Uçuyoruz. Şimdi sırada ne zam var acaba. 0 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: Benzin ve motorine bu gece çifte zam geliyor! Tabeladaki rakam araç sahiplerini hayli üzecek - Son Dakika
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