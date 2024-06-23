Benzin ve motorine çifte zam geliyor! Tabeladaki rakam keyifleri epey kaçıracak - Son Dakika
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Ekonomi

Benzin ve motorine çifte zam geliyor! Tabeladaki rakam keyifleri epey kaçıracak

Benzin ve motorine çifte zam geliyor! Tabeladaki rakam keyifleri epey kaçıracak

Brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. 25 Haziran Salı gününden itibaren benzine 2 lira, motorine ise 1 lira 68 kuruş zam gelmesi bekleniyor. Pompaya yansıyacak fiyat artışıyla birlikte İstanbul'da benzinin litresi 42 lira 30 kuruş, motorin ise 42 lira 35 kuruştan satılacak.

23.06.2024 11:48
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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

ZAMLAR SALI GÜNÜNE ERTELENDİ

Sektör kaynaklarının aktardığına göre, 21 Haziran Cuma gününden itibaren geçerli olacağı belirtilen ancak ertelenen zamlar 25 Haziran Salı gününden itibarenpompaya yansıyacak. Buna göre, benzine 2 lira, motorine 1 lira 68 kuruş zam bekleniyor.

BENZİN 42 LİRANIN ÜZERİNE ÇIKACAK

Pompaya yansıyacak fiyat artışıyla birlikte İstanbul'da benzinin litresi 42 lira 30 kuruş, motorin ise 42 lira 35 kuruştan satılacak.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

Brent Petrol, İstanbul, Zam, Enerji, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Benzin ve motorine çifte zam geliyor! Tabeladaki rakam keyifleri epey kaçıracak - Son Dakika

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