Benzin ve motorine zam - Son Dakika
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Benzin ve motorine zam

08.03.2022 15:56
Benzin ve motorine zam

Benzinin litre fiyatına gece yarısından geçerli olmak üzere 1 lira 7 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 1 lira 59 kuruş zam geldi.

Benzinin litre fiyatına gece yarısından geçerli olmak üzere 1 lira 7 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 1 lira 59 kuruş zam geldi.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 19,37 liradan satılan benzinin litre fiyatı 20,44 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 19,28 liradan 20,35 liraya, İzmir'de 19,39 liradan 20,46 liraya çıkacak.

Ayrıca, Ankara'da ortalama 21,31 liradan satılan motorinin litre fiyatı 22,90 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 21,23 liradan 22,82 liraya, İzmir'de 21,31 liradan 22,90 liraya çıkacak.

Küresel piyasalarda motorin talebinin yüksek olması ve en fazla üretimin yapıldığı rafinerilerin Rusya'da bulunması nedeniyle söz konusu ürüne benzinden daha fazla zam yapılıyor.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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İstanbul, Enerji, Ankara, İzmir, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Benzin ve motorine zam - Son Dakika


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