Benzine 1 lira 27 kuruş zam gelmesi bekleniyor - Son Dakika
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Ekonomi

Benzine 1 lira 27 kuruş zam gelmesi bekleniyor

Benzine 1 lira 27 kuruş zam gelmesi bekleniyor

Yeni yılla birlikte başlayan zam yağmuru hız kesmeden devam ederken yüzde 6'lık ÖTV zammıyla birlikte benzinde de büyük bir fiyat artışı yaşanacak. Salı günü itibarıyla benzine 1 lira 27 kuruşluk zam gelmesi beklenirken pompaya yansıyacak fiyat artışıyla birlikte İstanbul'da benzinin litresi 45 lira 32 kuruştan satılacak.

05.01.2025 07:27
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Yeni yılla birlikte yüzde 6'lık Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) zammı akaryakıtta geçerli olurken, benzine salı günü bir zam daha gelmesi bekleniyor.

İSTANBUL'DA 45 LİRA 32 KURUŞ OLACAK

Buna göre, benzin grubunda 1 lira 27 kuruş fiyat artışı yaşanacağı tahmin ediliyor. Motorin grubunda herhangi bir fiyat değişikliği beklenmezken, benzinde iddia edilen zam gerçekleşirse benzinin litresi İstanbul'da 45 lira 32 kuruş olacak.

Benzin İzmir'de 46 lira 16 kuruş, Ankara'da ise 45 lira 70 kuruşa çıkacak. Bu zam gerçekleşirse benzin fiyatı son 1 ayda yüzde 7.60 artmış olacak.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

İstanbul, Ekonomi, Enerji, Finans, Zam, ÖTV, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Benzine 1 lira 27 kuruş zam gelmesi bekleniyor - Son Dakika

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