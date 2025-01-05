Yeni yılla birlikte yüzde 6'lık Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) zammı akaryakıtta geçerli olurken, benzine salı günü bir zam daha gelmesi bekleniyor.
Buna göre, benzin grubunda 1 lira 27 kuruş fiyat artışı yaşanacağı tahmin ediliyor. Motorin grubunda herhangi bir fiyat değişikliği beklenmezken, benzinde iddia edilen zam gerçekleşirse benzinin litresi İstanbul'da 45 lira 32 kuruş olacak.
Benzin İzmir'de 46 lira 16 kuruş, Ankara'da ise 45 lira 70 kuruşa çıkacak. Bu zam gerçekleşirse benzin fiyatı son 1 ayda yüzde 7.60 artmış olacak.
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.
Son Dakika › Ekonomi › Benzine 1 lira 27 kuruş zam gelmesi bekleniyor - Son Dakika
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