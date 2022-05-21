Bu hafta iki kere zamlanan benzine bu kez 1 liralık indirim geldi! Litre fiyatı İstanbul'da 22 lira 86 kuruşa düştü - Son Dakika
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Bu hafta iki kere zamlanan benzine bu kez 1 liralık indirim geldi! Litre fiyatı İstanbul'da 22 lira 86 kuruşa düştü

21.05.2022 00:04

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma devam ederken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Bu hafta iki kere zam gelen benzine bugünden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira indirim geldi. İndirimle birlikte İstanbul'da benzinin litre fiyatı 22 lira 86 kuruşa, Ankara ve İzmir'de ise 22 lira 97 kuruşa düştü.

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarındaki değişimi dikkatle takip etmeye devam ediyor. Petrol fiyatlarındaki yükseliş ve doların 16 lira sınırına dayanmasıyla benzine birer gün arayla 2 kere zam gelmişti. Benzinin litre fiyatı 17 Mayıs tarihinde 1 lira 70 kuruş, 19 Mayıs tarihinde ise 1 lira 4 kuruş olmak üzere toplamda 2 lira 74 kuruş artmıştı. Son zamlarla birlikte benzinin litre fiyatı 24 lira sınırına dayanmışken, bu kez bir indirim haberi geldi.

LİTRE FİYATI ANKARA'DA 22 LİRA 95 KURUŞA DÜŞTÜ

Benzine bugünden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira fiyat indirimi yapıldı. İndirimle birlikte benzinin litre fiyatı İstanbul'da 22 lira 86 kuruşa, Ankara ve İzmir'de ise 22 lira 97 kuruşa düştü.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından sendika, dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

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Mazot deposunda uyuşturucu ticareti Mazot deposunda uyuşturucu ticareti Benzine 1 lira 4 kuruş zam geldi! Litre fiyatı neredeyse 24 lira oldu! Benzine 1 lira 4 kuruş zam geldi! Litre fiyatı neredeyse 24 lira oldu!

Brent Petrol, Motorin, Benzin, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bu hafta iki kere zamlanan benzine bu kez 1 liralık indirim geldi! Litre fiyatı İstanbul'da 22 lira 86 kuruşa düştü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bu hafta iki kere zamlanan benzine bu kez 1 liralık indirim geldi! Litre fiyatı İstanbul'da 22 lira 86 kuruşa düştü - Son Dakika
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