Benzine 2 TL, motorine 1,68 TL zam yapıldı - Son Dakika
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Ekonomi

Benzine 2 TL, motorine 1,68 TL zam yapıldı

Benzine 2 TL, motorine 1,68 TL zam yapıldı

Akaryakıtta beklenen fiyat artışı gece yarısından itibaren pompaya yansıdı. Buna göre benzine 2 TL, motorine ise 1,68 TL zam uygulandı. Yeni tarifeye göre İstanbul'da benzin ve motorinin litresi 42 TL'yi aştı.

24.06.2024 23:53
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Döviz kurları ve uluslararası petrolün satışına göre değişen akaryakıt fiyatlarında yaşanan yeni gelişme sonrası benzin istasyonlarının tabelaları bir kez daha güncellendi.

ERTELENMİŞTİ

21 Haziran Cuma günü yapılması beklenirken 25 Haziran'a ertelenen benzin ve motorin zammı, pompa fiyatlarına yansıtıldı. Böylece benzinde 2 TL, motorinde ise 1,68 TL fiyat artışı yaşandı.

BENZİN, MOTORİN VE LPG NE KADAR?

İstanbul'da benzinin litresi 42,27 TL, motorinin litresi 42,38 TL'den satılırken LPG fiyatı ise ortalama 20,19 TL olarak belirlenmiş durumda.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplamasında gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

İstanbul, Zam, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Benzine 2 TL, motorine 1,68 TL zam yapıldı - Son Dakika

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    Yorumlar (5)

  • Erol Güler: Gabarda yuzbin varil petrolvardı suyunumu cekti 15 0 Yanıtla
    Ergun beyaz: onu kendi aileleri için kullanıyorlar nede olsa yüzlerce arabaları var. 7 0
  • mert çelik: devam 5 0 Yanıtla
  • Fatih Demirbilek: uyandık mi hayir !! Mehmet abi varken bu birsey degil 2 0 Yanıtla
  • Göksel Tuygun: 01 Temmuzda 5-6 lira ÖTV artışı zammı eyvah eyvah 1 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: Benzine 2 TL, motorine 1,68 TL zam yapıldı - Son Dakika
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