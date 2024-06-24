Benzine 2 TL, motorine 1,68 TL zam yapıldı

Ekonomi

Döviz kurları ve uluslararası petrolün satışına göre değişen akaryakıt fiyatlarında yaşanan yeni gelişme sonrası benzin istasyonlarının tabelaları bir kez daha güncellendi.

ERTELENMİŞTİ

21 Haziran Cuma günü yapılması beklenirken 25 Haziran'a ertelenen benzin ve motorin zammı, pompa fiyatlarına yansıtıldı. Böylece benzinde 2 TL, motorinde ise 1,68 TL fiyat artışı yaşandı.

BENZİN, MOTORİN VE LPG NE KADAR?

İstanbul'da benzinin litresi 42,27 TL, motorinin litresi 42,38 TL'den satılırken LPG fiyatı ise ortalama 20,19 TL olarak belirlenmiş durumda.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplamasında gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.