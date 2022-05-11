Benzine 78 kuruş zam geldi! Litre fiyatı 21 lirayı geçti - Son Dakika
Üye Girişi

Benzine 78 kuruş zam geldi! Litre fiyatı 21 lirayı geçti

11.05.2022 07:53

Benzinin litre fiyatında bugünden itibaren geçerli olmak üzere 78 kuruş fiyat artışı yapıldı. Zamla birlikte İstanbul'da benzin fiyatı 21,13 liraya yükselirken, Ankara ve İzmir'de ise 21,22 lira oldu. Hatırlanacağı üzere Ramazan Bayramı öncesi de 1 lira 33 kuruşluk fiyat artışı gerçekleşmişti.

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişiklikler akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Son olarak benzin fiyatına zam geldi. Benzinin litre fiyatı 78 kuruş arttı.

İSTANBUL'DA 21,13 LİRAYA YÜKSELDİ

Zam sonrası benzin İstanbul'da 21,13 liraya; Ankara ve İzmir'de ise 21,22 liraya yükseldi.

30 NİSAN'DA DA ZAM GELMİŞTİ

Bayram öncesi, 30 Nisan cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere benzinde 1 lira 33 kuruşluk fiyat artışı gerçekleşmişti.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından sendika, dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

Benzine 78 kuruş zam geldi! Litre fiyatı 21 lirayı geçti
Benzine 78 kuruş zam geldi! Litre fiyatı 21 lirayı geçti
YORUMLAR
500
Benzine 78 kuruş zam geldi! İstanbul'da litre fiyatı 21,13 liraya ulaştı Benzine 78 kuruş zam geldi! İstanbul'da litre fiyatı 21,13 liraya ulaştı Afyonkarahisar'da 15 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi Afyonkarahisar'da 15 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Akaryakıt, Benzin, Zam, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Benzine 78 kuruş zam geldi! Litre fiyatı 21 lirayı geçti - Son Dakika


Son Dakika
07:57 11 Mayıs Çarşamba günü hava nasıl olacak?
07:51 Gözlüksüz Erhan Güleryüz! Ayna grubunun solistinden "bu yaz" müjdesi
01:16 YSK seçime girebilecek partileri duyurdu! Ümit Özdağ'ın genel başkanı olduğu Zafer Partisi listede yer almıyor
01:08 AVM'de kadınların fotoğrafını çektiği iddia edilen adam gözaltına alınıp serbest bırakıldı!
01:06 Barcelona'nın yıldızı maç esnasında bilincini kaybetti! Arkadaşlarının korku dolu bakışları arasında ambulansa bindirildi
01:03 20 yıl önce işlenen cinayetin katili, dosyanın zaman aşımına uğramasına 10 gün kala yakalandı
00:18 Nwakaeme, Fenerbahçe'ye mi gidecek? Başarılı futbolcu bizzat açıkladı
00:10 CHP lideri Kılıçdaroğlu sosyal medyadan paylaştı: Sığınmacılar konusunda netim, gidecekler
23:36 Türkiye Kupası'ndan elenen Trabzonspor'da Uğurcan Çakır canlı yayında konuştu: Böyle kardeş olmaz
22:38 Kayserispor-Trabzonspor maçında nefesler tutuldu! Türkiye Kupası'nda ilk finalist netleşti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2022 08:08:58. #1.11#
SON DAKİKA: Benzine 78 kuruş zam geldi! Litre fiyatı 21 lirayı geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement