Benzine bir indirim daha geliyor! Motorinle aradaki makas giderek açılıyor - Son Dakika

Benzine bir indirim daha geliyor! Motorinle aradaki makas giderek açılıyor

Son Güncelleme: 05.10.2023 11:24

Dün benzine gelen 2 lira 10 kuruşluk indirimin ardından bir indirim daha geliyor. Bu gece yarısından itibaren benzinin litresi 1 lira 17 kuruş ucuzlayacak. Böylece benzin ve motorin arasındaki fark 7 liraya ulaşacak.

Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik nedeniyle akaryakıt fiyatları sürekli değişmeye devam ediyor. Son dönemde üst üste gelen zamların ardından akaryakıta bu kez peş peşe indirim gemeye başladı. Dün 2 lira 10 kuruş indirim gelen benzine bir indirim daha geliyor. Benzinin litresi gece yarısından itibaren 1 lira 17 kuruş ucuzlayacak.

BENZİNİN LİTRESİ KAÇ LİRA OLACAK?

İndirimin ardından benzinin litresi İstanbul'da 33 lira 51 kuruşa, Ankara'da 34 lira 12 kuruşa, İzmir'de ise 34 lira 24 kuruşa gerileyecek.

MOTORİN İLE FARK 7 LİRAYA ULAŞACAK

Motorinin litresi ise 40 liranın üzerinde bulunuyor. Böylece benzin ve motorin arasındaki fark 7 liraya ulaşacak.

SEÇİM SONRASI FİYAT 2 KATTAN FAZLA ARTTI

Akaryakıt fiyatlarına son dönemde üst üste zamlar geldi. Mayıs ayında gerçekleştirilen seçimler öncesi benzinin litresi 19 lira seviyelerinde, motorin litre fiyatı ise 18 lira seviyelerindeydi. 4 aylık sürede akaryakıt fiyatları 2 kattan fazla arttı.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Ankara, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Benzine bir indirim daha geliyor! Motorinle aradaki makas giderek açılıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Benzine bir indirim daha geliyor! Motorinle aradaki makas giderek açılıyor - Son Dakika
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