Berber, kuaför ve güzellik salonlarında yeni dönem bugün resmen başlıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Berber, kuaför ve güzellik salonlarında yeni dönem bugün resmen başlıyor

Ticaret Bakanlığı, berber, kuaför ve güzellik salonlarının ülke genelinde haftanın bir günü kapalı olması uygulamasının bugün itibarıyla yürürlüğe girdiğini duyurdu.

01.07.2024 09:17
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Ticaret Bakanlığı, resmi sosyal medya hesabı üzerinden berber, kuaför ve güzellik salonları için aldığı kararı açıkladı. Karara göre; 1 Temmuz itibariyle salonların haftanın 1 günü kapalı olması yürürlüğe girdi. Kapalı olmayan işletmeler ise valilikler tarafından tespit edilecek.

"SEKTÖR PAYDAŞLARININ TALEPLERİ DEĞERLENDİRİLDİ"

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, sektör paydaşları tarafından Bakanlığa iletilen talep ve öneriler titizlikle değerlendirilerek, ülke genelinde tüm berber, kuaför ve güzellik salonlarının haftanın bir günü kapalı olması yönünde 18 Ağustos 2022 tarihinde karar alındığı ifade edildi.

KAPALI OLUNACAK GÜN, HER İLİN TÜKETİCİ TERCİHİNE GÖRE BELİRLENECEK

Devam eden süreçte kapalı olunacak günün, her ilin sektörel yapısı ve işletme profili ile tüketici tercih ve ihtiyaçları göz önünde bulundurularak valilikler tarafından belirlenebilmesi amacıyla sektörün geniş katılımının sağlandığı çalışmalar yürütüldüğüne ve bu çalışmaların tamamlandığı belirtildi.

KAPALI OLMAYANLARA BAKANLIKTAN İDARİ YAPTIRIM

Açıklamada, "Bu doğrultuda, berber, kuaför ve güzellik salonlarının ülke genelinde haftanın bir günü kapalı olması uygulaması 1 Temmuz itibarıyla yürürlüğe girecek ve bu işletmelerin valilikler tarafından belirlenen günlerde kapalı olmadığının tespiti halinde Bakanlığımızca idari yaptırım uygulanacaktır." ifadeleri yer aldı.

Ticaret Bakanlığı, Kuaför, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Berber, kuaför ve güzellik salonlarında yeni dönem bugün resmen başlıyor - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Selim Kayisi: İyi de bütün Türkiye'de zaten böyleydi ki. Erkekler Pazar günleri kadınla ise salı günleri kapalıydı. 3 1 Yanıtla

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