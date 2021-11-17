Üye Girişi
Beşiktaş'ın taşıma sponsoru Aras Kargo oldu - Son Dakika

Beşiktaş'ın taşıma sponsoru Aras Kargo oldu

17.11.2021 12:56
Beşiktaş'ın taşıma sponsoru Aras Kargo oldu

Beşiktaş Kulübü, taşıma sponsorluğu için Aras Kargo ile anlaştı.

Beşiktaş Kulübü, taşıma sponsorluğu için Aras Kargo ile anlaştı.

Vodafone Park'ta düzenlenen törene Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri Mesut Urgancılar, pazarlama ve iş geliştirmeden sorumlu yönetim kurulu üyesi Enis Ulusoy ile Aras Kargo Genel Müdürü Utku Ayyarkın katıldı.

Törenin açılış konuşmasını yapan Mesut Urgancılar, "Sponsorluklar olmazsa olmaz. Tüm Beşiktaşlıların unutmayacağı bir sezon yaşadık. Sezon sonundaki İzmir günlerimiz çifte kupalı güzel zamanlardı. Süper Lig şampiyonu olarak taçlandırdığımız müsabakadan sonraki Türkiye Kupası'nı kazandığımız maçta karşılaşmanın toplarını Aras Kargo taşımıştı. Umarım, bundan sonra sadece futbolda değil tüm branşlarda bize başarılar katarlar. Yeni sponsorlarımızla birlikte güçlenmeye devam ediyoruz. Sporun birleştirici ve geliştirici gücünün farkında olan Aras Kargo ile yeni bir iş birliğine başlıyoruz." diye konuştu.

Enis Ulusoy ise salgın döneminde kargoların önemini daha iyi anladıklarını belirterek, "Son dönemde önemli işlere imza atıyoruz. Yoğun mesailer harcıyoruz. Sponsorluklara bambaşka bir bakış açısıyla yaklaşarak iş birliği yapıyoruz. Sürdürülebilir, Beşiktaş menfaatlerinin önde olduğu anlaşmalarda sponsorların da maksimum faydayı sağlamalarını bekliyoruz. Aras Kargo'yla yaptığımız anlaşma sadece basit bir taşıma anlaşması değil. Beşiktaş'ın bugüne kadarki taşıma sponsorlukları içinde ilk defa bu kadar büyük bir anlaşma yaptık. Anlaşmamız çok geniş kapsamlı. Daha önce böyle büyük bir anlaşma yoktu. Taraftarlarımızın çevrim içi Kartal Yuvası alışverişlerinin de ulaştırıcısı yine Aras Kargo olacak. Pandemi döneminde kargo çalışanlarının değerini bir kere daha anladık. Evimizde otururken sağ olsunlar o çalışanlar emeklerini esirgemeden kargolarımızı teslim etti. Onlara da teşekkür etmek istiyorum. Kargo çalışanları pandemide hayatımızı kurtardı." değerlendirmesinde bulundu.

Aras Kargo Genel Müdürü Utku Ayyarkın ise şunları kaydetti:

"Aras Kargo olarak spora ve futbolumuza farklı alanlarda desteğimizi sürdürüyoruz. Türk sporunun en önemli değerlerinden ve Türkiye'nin en büyük markalarından biri olan Beşiktaş'ın kargo iş ortağı olmaktan büyük bir mutluluk ve gurur duyuyoruz. Önemli bir sorumluluk üstlendiğimizin bilincindeyiz. Günümüz futbolu açısından zamanın doğru kullanımının ve organizasyonun ne kadar değerli olduğu bilinen bir gerçek. İmza attığımız iş birliğinin bu yönden Beşikaş'a büyük katkı sağlayacağı inancındayız. Sporun birleştirici ve geliştirici gücüne inanan, sporu seven ve destekleyen bir markayız. Bu nedenle farklı branşlarda ve farklı şekillerde Türk sporuna sunduğumuz desteği sürdüreceğiz. Yine bu yıl TFF ile yapmış olduğumuz iş birliği kapsamında temassız teslimat vurgusu ile Türkiye Kupası'ndaki topları ve kupayı sahaya taşıyarak futbol sahalarında daha fazla görüneceğimizin sinyalini vermiştik. Bu yöndeki çalışmalarımız Beşiktaş ile yaptığımız bu önemli iş birliği sayesinde ivme kazanmış oldu. Kartal Yuvası'ndan ürün alan Beşiktaşlılara ürünlerini hızlıca teslim etmenin heyecanını yaşıyoruz. Ana işimiz taşıma ama sanatın ve sporun da destekçisi olduk. Bu bizim için de bir başlangıç. Amacımız Türk sporunu bir adım daha ileriye götürebilmek. Umarım bu güzel birliktelik iki kuruma da keyifli, güzel sonuçlar getiriyor olur."

İki kurum arasında yapılan iş birliği, siyah-beyazlı kulübün ve tüm grup şirketlerinin gönderilerinin yanı sıra Beşiktaş taraftarlarının alışveriş yaptığı Kartal Yuvası e-ticaret sitesinin gönderilerini de kapsayacak.

Türkiye Kupası, Vodafone Park, Beşiktaş, Türk, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Beşiktaş'ın taşıma sponsoru Aras Kargo oldu - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Cumhurbaşkanı'ndan asgari ücret açıklaması: Dar gelirlilerin yükünü hafifleteceğiz 13:06 Cumhurbaşkanı'ndan asgari ücret açıklaması: Dar gelirlilerin yükünü hafifleteceğiz Fahriye Evcen, Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde uludu 12:33 Fahriye Evcen, Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde uludu Son Dakika! Naci Bostancı'nın ayrılmasının ardından AK Parti Grup Başkanlığı'na 241 oyla İsmet Yılmaz seçildi 12:08 Son Dakika! Naci Bostancı'nın ayrılmasının ardından AK Parti Grup Başkanlığı'na 241 oyla İsmet Yılmaz seçildi
Şenol Güneş'e Hakan Çalhanoğlu'ndan gönderme! Yükselişin sırrını verdi 11:53 Şenol Güneş'e Hakan Çalhanoğlu'ndan gönderme! Yükselişin sırrını verdi 11:51 "Foyası ortaya çıkmak" nereden geliyor? İşte anlamı ve tarihi Cinayetin şüphelisi taranarak öldürülmüş halde bulundu 11:29 Cinayetin şüphelisi taranarak öldürülmüş halde bulundu
Önce konserde hayranının yüzüne idrarını yaptı, sonra da özür diledi 11:20 Önce konserde hayranının yüzüne idrarını yaptı, sonra da özür diledi Koronaya yakalandı, babası evden kovdu, intihar etti 11:13 Koronaya yakalandı, babası evden kovdu, intihar etti

Son Dakika Haberleri
13:06 Cumhurbaşkanı'ndan asgari ücret açıklaması: Dar gelirlilerin yükünü hafifleteceğiz
12:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına Sezai Karakoç'un şiiriyle başladı
12:45 Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP'nin tutumu doğrudan Türkiye'yi hedef almaktadır
12:33 Fahriye Evcen, Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde uludu
12:31 Yalancı'da finalde nefesler tutuldu!
12:08 Son Dakika! Naci Bostancı'nın ayrılmasının ardından AK Parti Grup Başkanlığı'na 241 oyla İsmet Yılmaz seçildi
12:04 Koronavirüs izniyle çıkan hükümlülerle ilgili karar yolda: Az cezası kalan dönmeyecek
11:54 Erkek Severse dizisinin oyuncu kadrosu belli oldu
11:52 Şenol Güneş'e Hakan Çalhanoğlu'ndan gönderme! Yükselişin sırrını verdi
11:51 New York Times gazetesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM fotoğrafını paylaştı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken açıklama: Ben görevde olduğum sürece faizle mücadelem sürecek Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken açıklama: Ben görevde olduğum sürece faizle mücadelem sürecek         
13:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP'nin tutumu doğrudan Türkiye'yi hedef almaktadır Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP'nin tutumu doğrudan Türkiye'yi hedef almaktadır         
12:45
Yalancı'da finalde nefesler tutuldu! Yalancı'da finalde nefesler tutuldu!         
12:31
Başak Dizer hamile olduğunu doğruladı Başak Dizer hamile olduğunu doğruladı         
11:54
Genç mühendis Başak'ı katleden Boz'u avukat annesi de savunmayacak Genç mühendis Başak'ı katleden Boz'u avukat annesi de savunmayacak         
11:51
Mado'nun sahibinin Çin medyasına yaptığı açıklamaya tepki yağıyor! Mado'nun sahibinin Çin medyasına yaptığı açıklamaya tepki yağıyor!         
11:37
Üç yaşındaki Yörük kızı Müslüme kaybolmuştu, arama çalışmalarında korkutan bir gelişme yaşandı Üç yaşındaki Yörük kızı Müslüme kaybolmuştu, arama çalışmalarında korkutan bir gelişme yaşandı         
11:25
Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yuhalatmadı: Yapmayın Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yuhalatmadı: Yapmayın         
11:14
Son Dakika: Sınır hattı alev alev! Ermenistan sınırındaki çatışmada 7 Azerbaycan askeri şehit oldu, 10 yaralı var Son Dakika: Sınır hattı alev alev! Ermenistan sınırındaki çatışmada 7 Azerbaycan askeri şehit oldu, 10 yaralı var         
10:42
Aleyna Tilki Cinsel İstismara Uğradığını itiraf etti Aleyna Tilki Cinsel İstismara Uğradığını itiraf etti         
10:14
Define ararken kanlar içinde kaldılar Define ararken kanlar içinde kaldılar         
10:03
Erdoğan, Karamollaoğlu'nu yalanladı ve iade-ziyaretini iptal etti Erdoğan, Karamollaoğlu'nu yalanladı ve iade-ziyaretini iptal etti         
08:07
"28 Şubat'ın yaraları kapatıp helalleşeceğiz" diyen Kılıçdaroğlu'na Çetin Doğan'ın eşinden tepki: Generallerden helallik istesin "28 Şubat'ın yaraları kapatıp helalleşeceğiz" diyen Kılıçdaroğlu'na Çetin Doğan'ın eşinden tepki: Generallerden helallik istesin         
07:23
Dünya Kupası'na giden yol zorlu olacak! İşte A Milli Takım'ın play-off turundaki rakipleri Dünya Kupası'na giden yol zorlu olacak! İşte A Milli Takım'ın play-off turundaki rakipleri         
07:22
Sofradan eksik edilmeyecek kansızlık düşmanı 8 besin! Sofradan eksik edilmeyecek kansızlık düşmanı 8 besin!         
17:30
Zincir Mağazalar Derneği Başkanı'ndan vatandaşa uyarı: Zam aralığı 1 aya indi, imkanı olan şimdi alsın Zincir Mağazalar Derneği Başkanı'ndan vatandaşa uyarı: Zam aralığı 1 aya indi, imkanı olan şimdi alsın         
16:47
Jeff Bezos: Dünya'yı sadece tatil için ziyaret edeceğiz Jeff Bezos: Dünya'yı sadece tatil için ziyaret edeceğiz         
16:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.11.2021 13:17:20. #1.13#
SON DAKİKA: Beşiktaş'ın taşıma sponsoru Aras Kargo oldu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement