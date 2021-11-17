Beşiktaş'ın taşıma sponsoru Aras Kargo oldu

Beşiktaş Kulübü, taşıma sponsorluğu için Aras Kargo ile anlaştı.

Vodafone Park'ta düzenlenen törene Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri Mesut Urgancılar, pazarlama ve iş geliştirmeden sorumlu yönetim kurulu üyesi Enis Ulusoy ile Aras Kargo Genel Müdürü Utku Ayyarkın katıldı.

Törenin açılış konuşmasını yapan Mesut Urgancılar, "Sponsorluklar olmazsa olmaz. Tüm Beşiktaşlıların unutmayacağı bir sezon yaşadık. Sezon sonundaki İzmir günlerimiz çifte kupalı güzel zamanlardı. Süper Lig şampiyonu olarak taçlandırdığımız müsabakadan sonraki Türkiye Kupası'nı kazandığımız maçta karşılaşmanın toplarını Aras Kargo taşımıştı. Umarım, bundan sonra sadece futbolda değil tüm branşlarda bize başarılar katarlar. Yeni sponsorlarımızla birlikte güçlenmeye devam ediyoruz. Sporun birleştirici ve geliştirici gücünün farkında olan Aras Kargo ile yeni bir iş birliğine başlıyoruz." diye konuştu.

Enis Ulusoy ise salgın döneminde kargoların önemini daha iyi anladıklarını belirterek, "Son dönemde önemli işlere imza atıyoruz. Yoğun mesailer harcıyoruz. Sponsorluklara bambaşka bir bakış açısıyla yaklaşarak iş birliği yapıyoruz. Sürdürülebilir, Beşiktaş menfaatlerinin önde olduğu anlaşmalarda sponsorların da maksimum faydayı sağlamalarını bekliyoruz. Aras Kargo'yla yaptığımız anlaşma sadece basit bir taşıma anlaşması değil. Beşiktaş'ın bugüne kadarki taşıma sponsorlukları içinde ilk defa bu kadar büyük bir anlaşma yaptık. Anlaşmamız çok geniş kapsamlı. Daha önce böyle büyük bir anlaşma yoktu. Taraftarlarımızın çevrim içi Kartal Yuvası alışverişlerinin de ulaştırıcısı yine Aras Kargo olacak. Pandemi döneminde kargo çalışanlarının değerini bir kere daha anladık. Evimizde otururken sağ olsunlar o çalışanlar emeklerini esirgemeden kargolarımızı teslim etti. Onlara da teşekkür etmek istiyorum. Kargo çalışanları pandemide hayatımızı kurtardı." değerlendirmesinde bulundu.

Aras Kargo Genel Müdürü Utku Ayyarkın ise şunları kaydetti:

"Aras Kargo olarak spora ve futbolumuza farklı alanlarda desteğimizi sürdürüyoruz. Türk sporunun en önemli değerlerinden ve Türkiye'nin en büyük markalarından biri olan Beşiktaş'ın kargo iş ortağı olmaktan büyük bir mutluluk ve gurur duyuyoruz. Önemli bir sorumluluk üstlendiğimizin bilincindeyiz. Günümüz futbolu açısından zamanın doğru kullanımının ve organizasyonun ne kadar değerli olduğu bilinen bir gerçek. İmza attığımız iş birliğinin bu yönden Beşikaş'a büyük katkı sağlayacağı inancındayız. Sporun birleştirici ve geliştirici gücüne inanan, sporu seven ve destekleyen bir markayız. Bu nedenle farklı branşlarda ve farklı şekillerde Türk sporuna sunduğumuz desteği sürdüreceğiz. Yine bu yıl TFF ile yapmış olduğumuz iş birliği kapsamında temassız teslimat vurgusu ile Türkiye Kupası'ndaki topları ve kupayı sahaya taşıyarak futbol sahalarında daha fazla görüneceğimizin sinyalini vermiştik. Bu yöndeki çalışmalarımız Beşiktaş ile yaptığımız bu önemli iş birliği sayesinde ivme kazanmış oldu. Kartal Yuvası'ndan ürün alan Beşiktaşlılara ürünlerini hızlıca teslim etmenin heyecanını yaşıyoruz. Ana işimiz taşıma ama sanatın ve sporun da destekçisi olduk. Bu bizim için de bir başlangıç. Amacımız Türk sporunu bir adım daha ileriye götürebilmek. Umarım bu güzel birliktelik iki kuruma da keyifli, güzel sonuçlar getiriyor olur."

İki kurum arasında yapılan iş birliği, siyah-beyazlı kulübün ve tüm grup şirketlerinin gönderilerinin yanı sıra Beşiktaş taraftarlarının alışveriş yaptığı Kartal Yuvası e-ticaret sitesinin gönderilerini de kapsayacak.