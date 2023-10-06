Beşiktaş seçim kararını aldı! En geç aralık ayında sandığa gidilecek - Son Dakika

Beşiktaş seçim kararını aldı! En geç aralık ayında sandığa gidilecek

Son Güncelleme: 06.10.2023 12:20

Beşiktaş başkanlık seçimine gidiyor. Kulüpten yapılan açıklamada, "Yönetim Kurulumuz, en geç aralık ayının başında olmak üzere Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı düzenleme kararı almıştır. Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın hangi tarihte gerçekleştirileceği önümüzdeki hafta düzenlenecek basın toplantısında ilan edilecektir." ifadeleri kullanıldı.

Beşiktaş'ta yönetim taraftarın yoğun tepkisi sonrası seçime gitme kararı aldı. Kulüpten yapılan açıklamada, en geç aralık ayında sandığa gidileceği ifade edildi.

NET TARİH ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA VERİLECEK

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Yönetim Kurulumuz, en geç aralık ayının başında olmak üzere Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı düzenleme kararı almıştır. Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın hangi tarihte gerçekleştirileceği önümüzdeki hafta düzenlenecek basın toplantısında ilan edilecektir." ifadeleri kullanıldı.

LUGANO MAÇI SONRASI BÜYÜK TEPKİ

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Lugano'ya 2 farklı öne geçmesine rağmen 3-2 mağlup olan Beşiktaş'ta taraftarlar, maçtan sonra stattan ayrılmamış ve yönetimi istifaya çağırmıştı.

ŞENOL GÜNEŞ DÖNEMİ SONA ERDİ

Karşılaşmanın ardından 4.5 saat süren toplantıda teknik direktör Şenol Güneş, yönetime istifasını sundu. Kulüpten konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Yönetim Kurulumuz, en geç aralık ayının başında olmak üzere Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı düzenleme kararı almıştır. Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın hangi tarihte gerçekleştirileceği önümüzdeki hafta düzenlenecek basın toplantısında ilan edilecektir." denildi.

Şenol Güneş, Beşiktaş, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Beşiktaş seçim kararını aldı! En geç aralık ayında sandığa gidilecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beşiktaş seçim kararını aldı! En geç aralık ayında sandığa gidilecek - Son Dakika
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