Beşiktaş seçim kararını aldı! En geç aralık ayında sandığa gidilecek

Beşiktaş'ta yönetim taraftarın yoğun tepkisi sonrası seçime gitme kararı aldı. Kulüpten yapılan açıklamada, en geç aralık ayında sandığa gidileceği ifade edildi.
Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Yönetim Kurulumuz, en geç aralık ayının başında olmak üzere Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı düzenleme kararı almıştır. Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın hangi tarihte gerçekleştirileceği önümüzdeki hafta düzenlenecek basın toplantısında ilan edilecektir." ifadeleri kullanıldı.
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Lugano'ya 2 farklı öne geçmesine rağmen 3-2 mağlup olan Beşiktaş'ta taraftarlar, maçtan sonra stattan ayrılmamış ve yönetimi istifaya çağırmıştı.
Karşılaşmanın ardından 4.5 saat süren toplantıda teknik direktör Şenol Güneş, yönetime istifasını sundu. Kulüpten konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Yönetim Kurulumuz, en geç aralık ayının başında olmak üzere Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı düzenleme kararı almıştır. Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın hangi tarihte gerçekleştirileceği önümüzdeki hafta düzenlenecek basın toplantısında ilan edilecektir." denildi.
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