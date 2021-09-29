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Ar-Ge Merkezi'nde 59 yeni projeyi hayata geçiren firmadan gıda sektöründe yenilikçi çözümler - Son Dakika

Ar-Ge Merkezi'nde 59 yeni projeyi hayata geçiren firmadan gıda sektöründe yenilikçi çözümler

29.09.2021 12:23
Ar-Ge Merkezi'nde 59 yeni projeyi hayata geçiren firmadan gıda sektöründe yenilikçi çözümler, System.String[]

Besler'in Ar-Ge Merkezi, 2020 yılında geliştirdiği 59 farklı proje ve inovasyon yatırımı ile yağ ve gıda sektörüne yenilikçi çözümler sundu.

Besler'in Ar-Ge Merkezi, 2020 yılında geliştirdiği 59 farklı proje ve inovasyon yatırımı ile yağ ve gıda sektörüne yenilikçi çözümler sundu.

Tüketici ürünleri, ev dışı tüketim ve ihracat olmak üzere faaliyet gösterdiği tüm iş kollarında lider yağ üreticisi konumunda olan Besler, yağ sektöründe Ar-Ge çalışmalarına da öncülük ediyor. Firma, 2016 yılında Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ar-Ge Merkezi sertifikasını alan Ar-Ge Merkezi'nde kamu ve özel sektör paydaşlarıyla eşgüdümlü yürüttüğü inovasyon projeleriyle sadece yağ sektörünün değil, gıda sektörünün de geleceğine yön veren çalışmalara imza atıyor. Gıda sektöründe bugüne dek kendi alanında ilk olan birçok yenilik, firmanın Ar-Ge Merkezi'ndeki çalışmalarla hayata geçerek tüketicilerin beğenisine sunuldu. Tüketicilere kullanım kolaylığı ve lezzeti bir arada sunmak üzere geliştirilen ürünler arasında tereyağı lezzeti ile tercih edilen Teremyağ, kaymak ile yağı buluşturan Teremyağ Gurme Kaymaklı, pazardaki tek sıvı margarin Teremyağ ve bitkisel yağ ile tereyağı lezzetini bir araya getiren Luna Tereyağlı, firmanın son dönemdeki inovatif ürünlerinin başında geliyor. Ar-Ge Merkezi, ithal edilen katma değerli ürünlere de odaklanarak kakao yağı eşdeğeri (CBE, CBI) ürünler, çikolata ve kaplama yağları, özel dolgu krema yağları, trans yağ içermeyen yüksek kalite CBR yağı (Cocoa Butter Replacer) ürünleriyle endüstriyel kategoride de pek çok yeniliği hayata geçiriyor. Firma, ileri teknolojisi ve özel geliştirilmiş ürün reçeteleri sayesinde sektörde tüm ürün portföyü trans yağ içermeyen ilk firma olarak da yer alıyor. İnovasyonla teknolojiyi birleştirerek Türkiye'nin ihtiyacı olan her türlü yağı üretmek için çalışmalar yapan firma, margarin kategorisinde Türkiye'ye önemli bir ihracat değeri kazandırıyor. Margarinde 6 kıtada 50'yi aşkın ülkeye ihracat yapan firma, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Türkiye margarin ihracatında yüzde 40'lık payla liderliğini devam ettiriyor.

2020'de 59 proje hayata geçti

2020 yılında firmanın Ar-Ge Merkezi'nde kaynak kullanımını azaltmaya odaklanarak sürdürülebilir üretim hedefleyen 59 proje hayata geçirildi. Firmanın kendi kaynaklarıyla yaptığı çalışmaların yanı sıra, TÜBİTAK-TEYDEB ve Tarım Bakanlığı tarafından destekli 1'i Avrupa Birliği olmak üzere toplam 7 proje bulunuyor. Bu projelerden 6'sı başarıyla tamamlanırken, 1 projenin ise çalışmaları devam ediyor. Teknolojik altyapısı, nitelikli ekibi ve üstün hizmet kapasitesiyle kendi alanında Türkiye'nin en büyüğü olan Ar-Ge Merkezi, EDT kanalında müşterilerine proje bazlı ürünler geliştirirken, aynı zamanda sektörün köklü firması Marsa'nın ürün geliştirme süreçlerine de hizmet veriyor.

Müşterilerine hızlı ve yerinde çözümler sağlayan Ar-Ge Merkezi, bünyesindeki uygulama laboratuvarlarıyla çikolatalı ürünler, dolgu kremalar, kaplamalı ve kalıplı ürünler üzerine atölye çalışmaları gibi imkanlar sunuyor. Merkezde aynı zamanda ustalarla pastacılık-fırıncılık ürünleri üzerine performans çalışmaları gerçekleştiriliyor.

"Sektörün nitelikli yağ ihtiyacını uygun fiyatlarla karşılıyoruz"

Salgınla birlikte neredeyse tüm ülkelerin gıdada kendine yetecek ürün ya da ara ürün ihtiyacını karşılamaya yönelik yatırımlar yaptığını belirten Kerevitaş Yağ İş Birimi CEO'su Şükrü Çin, "Yıllardır sektöre katma değerli ürünler sunmak için çalışmalar yapıyoruz. Ülkemiz bölgenin en önemli gıda üretim merkezi konumunda bulunuyor. Yağ ise neredeyse her türlü gıda üretiminin en önemli bileşenlerinden biri ve tüm gıda üretim süreçleri yağa ihtiyaç duyuyor. İşlenmiş ve özellikli hale getirilmiş yağ üretiminde Besler endüstriye ve ekonomiye büyük katma değer sağlamaya devam ediyor" diye konuştu.

Yapılan Ar-Ge çalışmalarının Türk şirketlerini ihracatta daha rekabetçi hale getireceğinin altını çizen Şükrü Çin, "Bu alanda yaptığımız yatırımlarla gıda sektörünün nitelikli yağ ihtiyacı için daha rekabetçi fiyatlarla çözüm ortağı oluyoruz" dedi. - İSTANBUL

Ar-Ge Merkezi'nde 59 yeni projeyi hayata geçiren firmadan gıda sektöründe yenilikçi çözümler
Ar-Ge Merkezi'nde 59 yeni projeyi hayata geçiren firmadan gıda sektöründe yenilikçi çözümler
Ar-Ge Merkezi'nde 59 yeni projeyi hayata geçiren firmadan gıda sektöründe yenilikçi çözümler

Araştırma Geliştirme, Togo Cumhuriyeti, Türkiye, Kamu, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Ar-Ge Merkezi'nde 59 yeni projeyi hayata geçiren firmadan gıda sektöründe yenilikçi çözümler - Son Dakika Ekonomi


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