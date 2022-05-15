BESOB'ta seçim heyecanı - Son Dakika
Üye Girişi

BESOB'ta seçim heyecanı

15.05.2022 14:40
BESOB'ta seçim heyecanı

Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliğinde (BESOB), seçime heyecanı yaşanıyor.

Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliğinde (BESOB), seçime heyecanı yaşanıyor.

BESOB Davet Salonunda gerçekleştirilen olağan genel kurula üyeler yoğun katılım gösterdi. Fahrettin Bilgit ve mevcut başkan Arif Tak'ın yarıştığı seçimde, 811 kişi oy kullanacak. Konuşmaların ardından oy kullanımına geçilirken, hedeflerinin esnafa, sanatkara hizmeti arttırmak olduğunu belirten BESOB Başkanı Arif Tak, "Sıkıntılarını ortadan kaldırmak için çaba sarf ediyoruz. Görev aldığım 29 sene önce, odamız Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin kiracısıydı. Ancak, şimdi baktığımızda içinde bulunduğumuz bina ve 5 ayrı yerde de binamız var. Buralar esnafın ve sanatkarındır. İnşallah seçimi kazandığımızda bugüne kadar yaptığımız daha iyisini yapmak için gayret göstereceğiz" dedi.

Küçük esnafımızın sıkıntısı her geçen gün büyüdüğünü ifade eden başkan adayı Fahrettin Bilgit ise, "Eğer görev bize verilirse, biz onlarla ilgili projelerimiz var. Esnaf kardeşlerimizin işlerini daha ileriye götürmek için teknoloji ve gelişen fırsatları onlara sunacağız. Her alanda tüketiciyi de koruyarak esnafla el ele iyi bir yol alacağız. Esnaf siciline kayıtlı 81 bin kayıtlı üye var. Yaklaşık 10 civarında da kayıt dışı çalışan var. Biz kayıt dışı çalışanlarla da mücadele ederek rekabeti dengeleyeceğiz. Esnafımızla sahada dinleyerek iç içe olacağız" şeklinde konuştu.

Saat 17.00 gibi oy kullanımının sona ereceği ifade edilirken, sonuçların ise kısa sürede açıklanması bekleniyor. - BURSA

BESOB'ta seçim heyecanı
BESOB'ta seçim heyecanı

YORUMLAR
500
Manisa'yı Uluslararası Vestel Manisa Yarı Maratonu heyecanı sardı Manisa'yı Uluslararası Vestel Manisa Yarı Maratonu heyecanı sardı Kepez'de otodrag heyecanı Kepez'de otodrag heyecanı

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi BESOB'ta seçim heyecanı - Son Dakika


Son Dakika
14:29 Akşener, MHP'li siyasetçinin oğlunun düğününde nikah şahidi oldu! Konuşurken duygulanıp ağladı
14:26 ABD'de 10 kişiyi öldüren ırkçı katilden 180 sayfalık manifesto: ABD ve Avrupa'daki Türkleri işgalci olarak nitelemiş
14:14 Lyon; Galatasaray'ın yıldızı Kerem Aktürkoğlu için el yükseltti: Yeni teklif 12 milyon euro
14:04 Karadeniz gezisinden sonra CHP'ye İmamoğlu telefonları: Vatandaşlar aradı
14:02 Ölüm saçan salıncak: Bir genç yaşamını yitirdi, biri de ağır yaralı
13:51 Trabzonspor taraftarları, Fenerbahçe taraftarlarının otobüsüne yangın tüpü sıktı: Otobüste çocuklar da vardı
13:39 Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö: NATO üyeliği için resmi başvuru yapacağız
12:59 Savaş ne zaman bitecek? Ukrayna tarih verdi
12:57 Patrick van Aanholt'u çılgına çeviren olay: Tribünden atılan madde çocuğuna çarptı
12:41 Denizin dibinden çıkanlar profesörü bile şaşırttı! Mayodan tutun kitaba kadar her şey var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2022 14:43:47. #1.12#
SON DAKİKA: BESOB'ta seçim heyecanı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement