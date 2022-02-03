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BEST'te yüzde 65 zam ile mutlu son - Son Dakika

BEST'te yüzde 65 zam ile mutlu son

03.02.2022 13:31
BEST'te yüzde 65 zam ile mutlu son

BEST – Balıkesir Elektro Mekanik Sanayi Tesisleri A.Ş ile Türk Metal Sendikası Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri mutlu son ile tamamlandı.

BEST – Balıkesir Elektro Mekanik Sanayi Tesisleri A.Ş ile Türk Metal Sendikası Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri mutlu son ile tamamlandı. Türk Metal Sendikası Balıkesir Şube Başkanı Nedim Veske "Ülkemizin içinde bulunduğu zor şartlara rağmen, yüzde 65'lik bir zam artışı yaparak, Türkiye'deki en üst grup sanayi işçi ücreti almamızda bize büyük destek ve katkı sağlayan Rona Yırcalı'ya teşekkürü borç biliriz" diye konuştu.

Türk Metal Sendikası Balıkesir Şube Başkanı Nedim Veske imzalanan toplu sözleşmeyle ilgili şunları söyledi: "Şehrimizin metal sanayi dalında tek sendikal örgütlü kuruluşu olan ve yarım asır gibi uzun bir süre, birlik ve beraberlik içerisinde faaliyet gösterdiğimiz, emeğin, alın terinin, göz nurunun yüce değerini unutmayan BEST A.Ş ile toplu sözleşmemizi imzaladık. Gerçekleşen toplu sözleşmeyle 5 yıllık çalışanlar ve ortalamada yüzde 65'lik zam ile birlikte, saatlik ücretlerde yüzde 71, sosyal yardımlarda yüzde 48'lik artış ve sözleşmenin diğer yılında da asgari ücret korumalı artış uygulanmış ve böylece saatlik ücreti 39 TL' ye ulaşan işçi ücretlerimiz ile Türkiye'de en üst gruptaki sanayi ücretleriyle eşit hale gelmiş bulunmaktayız ve mutluyuz. Dolayısıyla, Balıkesir'in yüzünü güldüren, burada yaşayan insanlara ekmek kapısı açan Best A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı, başta Sayın Rona Yırcalı'ya, bu süreçte bizlerden desteğini esirgemeyen Türk Metal Sendikası Genel Başkanımız Sayın Pevrul Kavlak'a, Sayın Sırrı ve Sinan Yırcalı beylere, Genel Müdür Tunç Tezel'e, Endüstriyel İlişkiler Direktörü İsmail Orhan Sönmez ve Muhasebe Müdürü Serkan Sayan'a da teşekkürü borç biliriz. Arzumuz, insana sevgi, emeğe saygı diyen bir anlayış içinde bu ilişkilerin devamından yanadır. Bundan sonra da bu anlayışla yolumuza devam edecek, daha çok kazanmak için daha çok üretecek ve daha çok kazandıracağız. Toplu iş sözleşmemiz hayırlı olsun." - BALIKESİR

BEST'te yüzde 65 zam ile mutlu son

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Türk Metal Sendikası, Rona Yırcalı, Balıkesir, Metal, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi BEST'te yüzde 65 zam ile mutlu son - Son Dakika Ekonomi


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