Beymen Club'dan "renk dopingli" 2022 İlkbahar-Yaz koleksiyonu - Son Dakika

Beymen Club, pastel tonlardaki "Summer Powder" teması ile yaz sezonuna pozitif enerji katıyor.

Beymen Club açıklamasına göre, marka, yol arkadaşları Büşra Develi ve Birkan Sokullu ile sıcak yaz günlerinin her anını doyasıya yaşamak isteyen herkesi sonsuz bir yaz yolculuğuna davet ediyor.

Sorbe renklerdeki blazer ve pantolonlar, gün batımı tonlarındaki triko takımlar, degrade oyunlarla desteklenen trikolar, romantik pilelerle zenginleşen elbise ve bluzlar, fırça desenli sweatshirtler 2022 İlkbahar-Yaz sezonunda Beymen Club kadının iddialı ve feminen stilini tamamlıyor.

Beymen Club 2022 İlkbahar-Yaz koleksiyonu, yazı sonsuza dek yaşamak isteyenlere dinamik, cesur, konforlu, daha iyi bir dünya için doğaya saygılı seçenekler sunuyor.