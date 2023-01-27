Bilecik'in Söğüt ilçesindeki dev maden bugün açılıyor! İlk külçe altını Cumhurbaşkanı Erdoğan dökecek - Son Dakika
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Bilecik'in Söğüt ilçesindeki dev maden bugün açılıyor! İlk külçe altını Cumhurbaşkanı Erdoğan dökecek

27.01.2023 09:03
Bilecik'in Söğüt ilçesindeki dev maden bugün açılıyor! İlk külçe altını Cumhurbaşkanı Erdoğan dökecek

Bilecik'in Söğüt ilçesinde geçtiğimiz yıllarda keşfedilen dev altın madeni için nefesler tutuldu. Bugün açılacak tesiste ilk külçe altını Cumhurbaşkanı Erdoğan dökecek. 109 ton altını ekonomiye kazandıracak madende yılda 6-7 ton altın üretilecek ve bu miktar Türkiye'nin yıllık altın üretiminin yüzde 15'ini sağlayacak.

Bilecik'te keşfedilen 109 ton altının ekonomiye kazandırılması için geri sayım başladı. Söğüt ilçesindeki altın madeni bugün açılacak. İlk külçe altını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dökmesi bekleniyor.

"EKONOMİYE KAZANDIRMANIN HEYECANINI BİRLİKTE DUYACAĞIZ"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bilecik'te açılışı yapılacak Söğüt'teki altın madeniyle ilgili bilgi verdi. Bakan Dönmez "Söğüt´te yine Türkiye´nin sayılı altın maden işletmelerinden bir tanesinin açılışını yapacağız. Sayın Cumhurbaşkanımız orada ilk altını dökmüş olacak. Toprağın altında bir başka cevheri daha ekonomiye kazandırmanın mutluluğu ve heyecanını birlikte duyacağız." dedi.

109 TONLUK ALTIN REZERVİNİN DEĞERİ YAKLAŞIK 120 MİLYAR LİRA

2020 yılında bulunan 109 ton altın rezervinde, maden işleme aşamasına gelindi.3,5 milyon onsluk altın kaynağının değeri ise 120 milyar lira civarında. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk altın külçesini dökeceği madende çalışmalar hızla sürüyor.

YILDA 6-7 TON ALTIN ÜRETİLECEK

Altın üretimine başlanmasıyla Türkiye ekonomisine çok büyük katkı sağlanacak. Madende yılda 6-7 ton altın üretilecek. Türkiye'nin yıllık altın üretiminin yüzde 15'ini sağlayacak.

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Recep Tayyip Erdoğan, Bilecik, Söğüt, Ekonomi, Son Dakika

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SON DAKİKA: Bilecik'in Söğüt ilçesindeki dev maden bugün açılıyor! İlk külçe altını Cumhurbaşkanı Erdoğan dökecek - Son Dakika
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