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Bilecik'te yetiştirilen "Red Globe" cinsi üzümler ihracata hazırlanıyor - Son Dakika

Bilecik'te yetiştirilen "Red Globe" cinsi üzümler ihracata hazırlanıyor

24.09.2021 11:09
Bilecik'te yetiştirilen

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde toplanan "Red Globe" cinsi üzümler, yurt içi ve yurt dışı pazarlara gönderilmek üzere özenle hazırlanıyor.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde toplanan "Red Globe" cinsi üzümler, yurt içi ve yurt dışı pazarlara gönderilmek üzere özenle hazırlanıyor.

İlçeye bağlı Çerkeşli köyünde modern sulama yöntemleriyle yetiştirilen üzümde hasat mesaisi başladı.

Bahçelerde sabah erken saatlerden itibaren çalışmaya başlayan işçiler, üzüm salkımlarını keserek kasalara yerleştiriyor. Kamyonlarla taşınarak soğuk hava depolarında muhafaza edilen üzümler, yurt içi ve yurt dışında ilgi görüyor.

Osmaneli Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Kurucular Kurulu Başkanı Ertuğrul Ünver, AA muhabirine, toplanan üzümlerden bir bölümünün kış mevsiminde tüketilebilmesi için soğuk hava depolarına konulduğunu, bir kısmının ise tüketiciye ulaştırıldığını söyledi.

Hasat için çoğunlukla Sakarya'nın Pamukova ilçesinden işçilerin geldiğini belirten Ünver, "Bölgemizde toprak ve hava koşullarından dolayı kaliteli üzüm yetişiyor. Deniz seviyesinden yükseklik de önemli. İlçe merkezinde yapılsa bu kalite elde edilemez. Rakım, üzümde kalitenin belirlenmesine katkı sağlıyor." dedi.

Kilogram fiyatı 3-4 lira

Çerkeşli'de toplanan üzümlerin İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Eskişehir, Kütahya ve Ankara başta olmak üzere yurt geneline gönderildiğini, zincir marketlere de satış yapıldığını dile getiren Ünver, "Üzümlerimiz bu sene de kaliteli. Bu kalite tabii ki kendi kendine olmuyor. Bitki beslemeyi dengeli yapmak, ilaçlarını, suyunu zamanında vermek gerekiyor. Hava ve toprak yapısı da önemli. Eskiden üzümde Muğla söz sahibiydi. Bugün üzüm İznik ve Osmaneli'nden de her yere gidiyor." diye konuştu.

Üzümün perakende olarak kilogramının 3 ila 4 liradan satıldığını aktaran Ünver, Osmaneli'nin bu meyvede yılda ortalama 15 bin ton rekolteye sahip olduğunu belirtti.

26 yıldır sebzecilik ve meyvecilik yapan tüccar Nuri Tuna ise Romanya, İtalya, Rusya'nın da aralarında bulunduğu ülkelere üzüm ihraç ettiğini belirtti.

Bugünlerde soğuk hava depolarında ihracat için hazırlık yapıldığını bildiren Tuna, "Hazırlanan üzümler Romanya'ya gidecek. Üzümün yanı sıra armut, şeftali, nektarin de var. Topladığımız bu üzümü genelde ihraç ediyoruz. Geçen yıl bu ovadan Romanya'ya 700 ton üzüm gönderdim. Gönderilen ürünün yüzde 80'inini Çerkeşli köyünden aldım." diye konuştu.

Pamukovalı işçilerden Sema Ezer de üzüm salkımlarını keserek kasalara koyduklarını, bunun karşılığında aldıkları günlük 100 lira yevmiye ile aile bütçelerine katkıda bulunduklarını ifade etti.

Bilecik'te yetiştirilen Red Globe cinsi üzümler ihracata hazırlanıyor
Bilecik'te yetiştirilen Red Globe cinsi üzümler ihracata hazırlanıyor
Bilecik'te yetiştirilen Red Globe cinsi üzümler ihracata hazırlanıyor
Bilecik'te yetiştirilen Red Globe cinsi üzümler ihracata hazırlanıyor
Bilecik'te yetiştirilen Red Globe cinsi üzümler ihracata hazırlanıyor

Hisarcık, Osmaneli, Bilecik, Hasat, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Bilecik'te yetiştirilen 'Red Globe' cinsi üzümler ihracata hazırlanıyor - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Bilecik'te yetiştirilen "Red Globe" cinsi üzümler ihracata hazırlanıyor - Son Dakika
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