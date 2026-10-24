Bilecik TSO başkanlık seçimini Ercan Düzgün 16 oyla kazandı, rakibi 13 oy aldı

Bilecik TSO başkanlık seçimini Ercan Düzgün 16 oyla kazandı, rakibi 13 oy aldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bilecik TSO'da yapılan başkanlık seçimini 16 oyla Ercan Düzgün kazandı; rakibi İlhan Karaçayır 13 oyda kaldı. Düzgün, seçimin ardından oy veren ve vermeyen tüm üyeleri kucaklayan, şeffaf ve adil bir yönetimle görevi devralacağını belirtti.
Bilecik Ticaret ve Sanayi Odasında (TSO) Ercan Düzgün yeni başkan seçildi??????.
Bilecik TSO binasında yapılan seçimlerde, Ercan Düzgün ve İlhan Karaçayır yarıştı.
Düzgün, 16 oyla odanın yeni başkanı oldu. Karaçayır ise 13 oy aldı.
Düzgün, oy sayımından sonra yaptığı açıklamada, seçimlerle odanın geleceğinin belirlendiğini söyledi.
Oda üyelerine teşekkür eden Düzgün, şunları kaydetti:
"Bu seçimde kazanan tek bir isim değil, ticareti, sanayisi ve emeğiyle bu şehre değer katan üyelerimiz olmuştur. Siyasi görüşü ve tercihi ne olursa olsun oy veren ve vermeyen tüm üyelerimizi kucaklayan, şeffaf, güçlü ve adil bir yönetim anlayışıyla görevimizi devralacağız."
Kaynak: AA
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