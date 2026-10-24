Bilecik TSO başkanlık seçimini Ercan Düzgün 16 oyla kazandı, rakibi 13 oy aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Bilecik TSO başkanlık seçimini Ercan Düzgün 16 oyla kazandı, rakibi 13 oy aldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bilecik TSO başkanlık seçimini Ercan Düzgün 16 oyla kazandı, rakibi 13 oy aldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik TSO'da yapılan başkanlık seçimini 16 oyla Ercan Düzgün kazandı; rakibi İlhan Karaçayır 13 oyda kaldı. Düzgün, seçimin ardından oy veren ve vermeyen tüm üyeleri kucaklayan, şeffaf ve adil bir yönetimle görevi devralacağını belirtti.

Bilecik Ticaret ve Sanayi Odasında (TSO) Ercan Düzgün yeni başkan seçildi??????.

Bilecik TSO binasında yapılan seçimlerde, Ercan Düzgün ve İlhan Karaçayır yarıştı.

Düzgün, 16 oyla odanın yeni başkanı oldu. Karaçayır ise 13 oy aldı.

Düzgün, oy sayımından sonra yaptığı açıklamada, seçimlerle odanın geleceğinin belirlendiğini söyledi.

Oda üyelerine teşekkür eden Düzgün, şunları kaydetti:

"Bu seçimde kazanan tek bir isim değil, ticareti, sanayisi ve emeğiyle bu şehre değer katan üyelerimiz olmuştur. Siyasi görüşü ve tercihi ne olursa olsun oy veren ve vermeyen tüm üyelerimizi kucaklayan, şeffaf, güçlü ve adil bir yönetim anlayışıyla görevimizi devralacağız."

Kaynak: AA
Ticaret Ve Sanayi OdasıEkonomiBilecikGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

73 çalışanlı şirket 750 milyon dolara satıldı İşçiler milyoner oldu 73 çalışanlı şirket 750 milyon dolara satıldı! İşçiler milyoner oldu
Devlet desteğiyle çiftçi olan genç kadın, hayallerine kavuştu Devlet desteğiyle çiftçi olan genç kadın, hayallerine kavuştu
Bir kenti ayağa kaldıran görüntü Elinde bıçakla öldüresiye darp etti Bir kenti ayağa kaldıran görüntü! Elinde bıçakla öldüresiye darp etti
Hayatı tek bir hesapla karardı 250 yıla kadar hapis riski var Hayatı tek bir hesapla karardı! 250 yıla kadar hapis riski var
Metroda yaşlı adamın eline tutuşturduğu kağıda isyan etti Metroda yaşlı adamın eline tutuşturduğu kağıda isyan etti
İnşaatlarda çalışırken antrenman yaptı, Avrupa şampiyonu oldu İnşaatlarda çalışırken antrenman yaptı, Avrupa şampiyonu oldu
14:24
Fon soruşturmasında Taha Çakmak ve İnan Altınbaş dahil 15 kişi tutuklandı
Fon soruşturmasında Taha Çakmak ve İnan Altınbaş dahil 15 kişi tutuklandı
14:11
Marketlerde tepki çeken uygulamaya son Belediye devreye girdi
Marketlerde tepki çeken uygulamaya son! Belediye devreye girdi
13:51
Altınbaş Yönetim Kurulu Üyesi Sofu Altınbaş ve Titanic Hotel yöneticisi gözaltında
Altınbaş Yönetim Kurulu Üyesi Sofu Altınbaş ve Titanic Hotel yöneticisi gözaltında
12:50
Yunan televizyonunda dikkat çeken itiraf: Türkiye bizi hazırlıksız yakaladı
Yunan televizyonunda dikkat çeken itiraf: Türkiye bizi hazırlıksız yakaladı
12:24
Kürsüden duyurdu Aziz Yıldırım’dan bomba İsmail Kartal kararı
Kürsüden duyurdu! Aziz Yıldırım'dan bomba İsmail Kartal kararı
11:48
Aziz Yıldırım’dan Fenerbahçe’ye veda: Mayıstan sonra yokum
Aziz Yıldırım'dan Fenerbahçe'ye veda: Mayıstan sonra yokum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2026 14:42:39. #7.13#
SON DAKİKA: Bilecik TSO başkanlık seçimini Ercan Düzgün 16 oyla kazandı, rakibi 13 oy aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei