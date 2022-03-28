Bilişim Vadisi İzmir'in temeli atılıyor - Son Dakika
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Bilişim Vadisi İzmir'in temeli atılıyor

28.03.2022 10:18
Bilişim Vadisi İzmir'in temeli atılıyor

Türkiye'nin iki büyük sanayi şehri, "Mega Teknoloji Koridoru" ile birbirine entegre oluyor.

Türkiye'nin iki büyük sanayi şehri, "Mega Teknoloji Koridoru" ile birbirine entegre oluyor. Kocaeli'de bulunan Bilişim Vadisi'nin yeni üssü, İzmir'de de hayata geçiyor.

Türkiye'nin sivil teknolojiler, mobilite ve girişimcilik alanlarında küresel rekabet gücünü arttıracak Bilişim Vadisi İzmir'e ilk harç, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım tarafından konulacak. Urla'daki temel atma töreni, 29 Mart saat 11.00'da başlayacak. Tören, akademiden özel sektöre kamudan siyasete kadar birçok önemli ismi buluşturacak.

"6 bin kişiye istihdam sağlayacak"

O dönem başbakan olan AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, 2018 yılında daha sonra ismi Bilişim Vadisi İzmir'e dönüşen İzmir Teknoloji Üssü'ne ilişkin protokolü imzalamıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2019'da Türkiye'nin teknoloji ve inovasyon üssü Bilişim Vadisi'nin açılışında İzmir Teknoloji Üssü'nün Bilişim Vadisi çatısı altına alınacağını açıkladı. 2021'de yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 180 bin metrekarelik alan, teknoloji geliştirme bölgesi olarak ilan edildi.

Bilişim Vadisi İzmir, tamamlandığında 63 bin metrekare kapalı alana sahip olacak. Yapılacak bu yatırım ile İzmir'deki teknoloji geliştirme bölgelerinin kapalı alan kapasitesi 2 buçuk katına çıkacak. Bilişim Vadisi İzmir, 6 bin Ar-Ge, yazılım ve tasarım çalışanı ile teknoloji girişimcisine ev sahipliği yapacak.

Bilişim Vadisi İzmir, geliştireceği yüksek teknolojiyle uluslararası firmaları Türkiye'ye çekecek. Kurulacak AR-GE ve kuluçka yapılarıyla da girişimcilere destek verecek. Sivil teknolojileri odağına alan Bilişim Vadisi'nin, geliştirdiği ulusal ve uluslararası iş birliği ağını İzmir'de de sürdürmesi, istihdama ve üretime katkı sağlayacak. Sanayinin dijitalleşmesinde ve yazılım endüstrisinin gelişmesinde önemli katkılar sunacak. Bilişim Vadisi İzmir, prototip geliştirme ve test atölyeleriyle yenilikçi çalışmalara da ev sahipliği yapacak. - ANKARA

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TEKSMER, 8 yıllık çalışmalarını sergileyecek TEKSMER, 8 yıllık çalışmalarını sergileyecek Kocaeli BŞB Kağıtspor Mamak Belediyesi maçının ardından Kocaeli BŞB Kağıtspor Mamak Belediyesi maçının ardından

Bilişim Vadisi, Kocaeli, Türkiye, İzmir, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Bilişim Vadisi İzmir'in temeli atılıyor - Son Dakika


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