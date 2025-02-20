BİM'den 1,3 milyar TL'lik rekor cezaya itiraz: Hakkaniyetsizdir - Son Dakika
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Ekonomi

BİM'den 1,3 milyar TL'lik rekor cezaya itiraz: Hakkaniyetsizdir

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Rekabet Kurumu tarafından 1,3 milyar liralık rekor bir para cezası verilen BİM, Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na yazılı açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada "Verilen bu ceza hakkaniyetsizdir. Söz konusu personelin yapmış olduğu kişisel tutum şirketimiz tarafından asla kabul edilen bir davranış değildir ve iş akdi derhal feshedilmiştir. Karara karşı Tüm yasal yollara başvurulacaktır" denildi.

20.02.2025 08:36  Güncelleme: 09:07
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Rekabet Kurumu, BİM hakkında yürütülen incelemede yönetici kademesindeki bir çalışanın iş cihazından veri sildiğinin tespit edilmesi üzerine şirkete 1,3 milyar lira para cezası verdi.

Rekabet Kurumu "Yerinde İncelemeyi Engellemenin Sonuçları Ağır Olabilir" başlığıyla yaptığı açıklamada, "yerinde inceleme başladıktan sonra bir BİM yöneticisi tarafından veri silme eyleminin" gerçekleştirildiği ve kurum tarafından yerinde incelemenin engellendiğine ve zorlaştırıldığına hükmedildiği ifade edildi.

BİM'DEN KAP'A AÇIKLAMA GELDİ

Dev ceza sonrası BİM tarafından Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na yazılı açıklama yapıldı. KAP'a yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı; "Rekabet Kurumu, 4054 sayılı Kanun'un 16. maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi uyarınca Şirketimize 1.295.902.606,94 TL idari para cezası vermiştir.

Söz konusu idari para cezasının 5326 sayılı Kanunun 17. maddesinin 6. fıkrası gereğince %25 indirimli şekliyle uygulanması halinde ceza tutarı 971.926.955,21 TL olacaktır. Şirketimize tebliğ edilen karar gerekçeli karar niteliğinde olmayıp, henüz cezanın gerekçesine ilişkin detaylar Şirketimize ulaşmamıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliğinin 6. Maddesi kapsamda, BİM Yönetim Kurulu tarafından 11.02.2025 tarihinde, henüz gerekçeli kararın tarafımıza ulaşmaması nedeniyle;

1) yatırımcıları ve kamuoyunu aydınlatıcı bilgilerinin henüz elimizde olmaması,

2) mevcut bilgilerle yapılacak açıklamaların spekülasyonlara neden olarak yatırımcılara ve şirketimize zarar verebilecek nitelikte olması,

3) idari yargı yolunun gerekçeli kararın tebellüğ edildiği tarihten itibaren açık olması ve gerekçeli karar tebellüğ edilmeksizin sürece ilişkin hukuki yol haritamızın mevcut bilgilerle belirlenmesinin mümkün olmaması nedenleriyle yatırımcının yanıltılmaması ve Şirketimizin meşru çıkarlarının korunması adına sürece yönelik özel durum açıklaması ve bu doğrultuda Şirketimizin tâbi olduğu kamuyu aydınlatma yükümlülüklerinin yerine getirilmesinin, gerekçeli karar tarafımızca tebellüğ edilene kadar ertelenmesine karar verilmişti.

"ÖZEL DURUM AÇIKLAMASININ DERHAL YAPILMASINA KARAR VERİLMİŞTİ"

Aynı Yönetim Kurulu Kararında ayrıca, tarafımızca kontrolümüz dahilinde alınan tüm önlemlere karşın 4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 52. ve 53. maddeleri hilafına, gerekçeli karar tarafımıza tebliğ edilmeksizin Rekabet Kurumu'nun internet sayfasında daha erken bir tarihte yayınlanması, yahut yurt içinde veya yurt dışında bir başka gerçek veya tüzel kişi ya da kurum tarafından kamuya duyurulması halinde erteleme şartları ortadan kalkacağından, bu durumlardan herhangi birinin gerçekleştiği tarihte özel durum açıklamasının derhal yapılmasına karar verilmişti.

"İDARİ PARA CEZASI DUYURUSU KURUM TEAMÜLÜNE AYKIRIDIR"

Rekabet Kurumu'nun resmi internet sitesi niteliğinde olmayan, ancak Rekabet Kurumu'na ait olduğu belirtilen "haber.rekabet.gov.tr" adresli internet sitesi ve buna bağlı sosyal medya hesaplarında, "Yerinde İncelemeyi Engellemenin Sonuçları Ağır Olabilir BİM'e 1,3 Milyar TL Ceza" başlığı ile teamüllere uygun olmayan biçimde duyurulmuştur. Akabinde aynı gün (19.02.2025) haber tüm medyada yer almıştır. İdari para cezasının duyurusu kurum teamülüne ve yöntemlerine aykırı olarak, gerekçeli karar henüz Şirketimize ulaşmamışken ve idari yargılama usulleri uyarınca itiraz hakkımız saklı iken yapılmıştır. Bu nedenle, işbu açıklamayı yapma gereği doğmuştur.

Gerekçeli karar Şirketimize henüz iletilmemiş olmasına rağmen, haberde yer alan ifadelerden, bahse konu cezanın, Şirketimizde yürütülen inceleme esnasında sağlık sorunu nedeniyle izinde bulunan ve Şirket kararlarını etkilemeyecek pozisyondaki bir personelin, kişisel telefonunda bulunan mesajlaşma uygulamasındaki yazışmalarını silmesinden dolayı verildiği anlaşılmaktadır.

"VERİLEN CEZA HAKKANİYETSİZDİR"

Söz konusu yazışmalar geri getirilmesine ve bu yazışmalarda rekabet hukukuna aykırı herhangi bir içerik bulunmamasına rağmen verilen bu ceza hakkaniyetsizdir. Şirketimizin tüm hesaplarında, yöneticilerimizin tüm yazışma ve uygulamalarında ceza verilmeye neden olacak hiçbir ibare ve eylem asla yer almamaktadır. Şirketimiz şeffaflık, hesap verilebilirlik ve rekabet ilkelerine uygun hareket etme konusunda son derece hassas ve disiplinlidir. Söz konusu personelin yapmış olduğu kişisel tutum şirketimiz tarafından asla kabul edilen bir davranış değildir ve iş akdi derhal feshedilmiştir. Gerekçeli karar tarafımıza tebliğ edildiğinde karara karşı tüm yasal yollara başvurulacaktır."

BİM\'den 1,3 milyar TL\'lik rekor cezaya itiraz: Hakkaniyetsizdir

İş Dünyası, Ekonomi, Finans, Hukuk, Bim, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi BİM'den 1,3 milyar TL'lik rekor cezaya itiraz: Hakkaniyetsizdir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (39)

  • Seçmece null:
    Sizin, bu milletin üstünden servet edinmeniz hakkaniyetsiz...Özellikle pandemi ile diğer zincir marketlerle ağız birliği yaparak bu milleti emdiniz... 322 12 Yanıtla
  • Turgay Kayaoğlu:
    üç harfli market işin gücün sahtekarlık iki sene önce yağ stoklarını gözümle gördüm personel aman abi yapma işimizden oluruz dedi 252 10 Yanıtla
  • Serdar Er:
    3 harflı hırsızlar hak ediyorsunuz 201 7 Yanıtla
  • bedir arslan:
    az bile ama yine bizden çıkacak 184 10 Yanıtla
  • Celaleddin Mertel:
    Vurun abalıya, 3 harfliler olmasa fiyatlar 2 katı, her gün full dolu, uygun olmasa vatandaş gelmez, rekabet güzeldir, ama devlet burnunu sokana kadar, tarım kredi zeytinyağları anormal pahalı neden işlem yapılmıuor, hiç tarım kredi işlem yapıldığını duydunuz mu, burada hakkaniyet ortadan kalkıyor, olmaz hak haktır, büyüğü küçüğü olmaz. 59 82 Yanıtla
  • Serkan Polat:
    yetmez bi o kadar daha kesin serefsizlere,yedikleri haramlar yaninda az bile 98 2 Yanıtla
  • Ego PAPAZOĞLU:
    3 harfli sahtekar marketler kekşe kapatılsa.. 91 6 Yanıtla
  • Apple User:
    utanmıyor musun bu 3 market olmasaydı sömürülüyordunuz diğerlerine iktidar ceza yazdı diye zil çalıp oynayacaklar yazık tüsiada karşı bir gövde gösterisi bana göre bu 13 63 Yanıtla
  • Mehmet Aydaz:
    EEYYYY BİM SİZ NE KONUŞTUNUZKİ, 55 4 Yanıtla
  • Yisteks Tekstil:
    ürün başına 3/5 tl koyarsın aynı gün zararını çıkarırsın bim ?? 54 4 Yanıtla
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