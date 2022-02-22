BİM İcra Kurulu Üyesi Galip Aykaç'tan yüksek fiyatların sorumlusu olarak marketlerin gösterilmesine tepki

"Ortakakıl Konferansları 2022"de konuşan BİM İcra Kurulu Üyesi ve Gıda Perakendecileri Derneği (GPD) Başkanı Galip Aykaç,yüksek fiyatlarla ilgili açıklamalarda bulundu. Fahiş fiyatların sorumlusu olarak marketlerin gösterilmesine tepki gösteren Aykaç, bu durumdan rahatsız olduklarını söyledi.

Aykaç, üretici enflasyonu yüzde 93.53 iken tüketici enflasyonun ise yüzde 48.69 oranında gerçekleştiğine işaret ederek, aradaki farkın organize perakendenin enflasyona kalkan olduğunun net bir göstergesi olduğunu söyledi.

Aykaç, "Enflasyonla mücadelede vurgulamak istediğimiz en önemli husus, etiketlerde gördüğümüz fiyat artışlarının kaynağının bizler olmadığının artık kabul edilmesidir. Her şeyimizle kayıtlı kurallı faaliyet gösteren, her zaman her türlü denetime açık şeffaf işletmeleriz. Son dönemde yapılan denetimlerde talep edilen bilgileri sağlamak için sırf bu süreçlere özel çalışan ekipler oluşturacak hale geldik. Bu kadar denetim, hatta niye uygunsuz olduğumuzu bilmeden savunmaya maruz bırakıldığımız, sonunda bir bulguya da erişilemediği bir ortamda hala fahiş fiyatla damgalanmamız bizleri son derece üzmektedir." dedi.

"BİZLERİN PAYI SON DERECE SINIRLI"

Aykaç, "Nasıl ki döviz kurlarındaki artışta sebebin döviz büroları, akaryakıt zammında benzin istasyonları olmadığı gibi bizlerin de buradaki payının son derece sınırlı olduğunu söylemek isterim" diye konuştu.

Perakende içinde organize kanadın payının Türkiye'de yüzde 55 seviyesinde olduğunu belirten Aykaç, "Birçok kaynağa göre organize perakendenin büyüdüğü her ülkede enflasyon düşüyor. Gelişmiş ekonomilerde bu oran %90'lara tırmanmış ve %90'lar seviyesinde organize perakendeye sahip ülkelerde enflasyonun %5'lerin altında seyrettiği görülüyor" değerlendirmesinde bulundu.

"BİRBİRİNE YAKIN FİYATLARIN OLUŞMASI REKABET GEREĞİ"

Tüm fiyat artışlarının sorumlusu organize perakende sektörüymüş gibi bir algı yönetimi yapılmaya çalışıldığını belirten Aykaç, aksine organize perakende sektörünün ölçek ekonomisi dolayısıyla enflasyonla mücadelede kilit rol oynadığını vurguladı.

Marketlerdeki benzeşen fiyatların yoğun rekabetin bir sonucu olduğunu söyleyen Aykaç, "Fiyatların mümkün olan en düşük seviyede tutulması için yoğun bir rekabet kaçınılmazdır. Dolayısıyla benzeşen fiyatlar yoğun bir rekabetin sonucudur. Sadece gıda ürünlerinde değil, yoğun rekabetin yaşandığı her ürün kategorisinde birbirine yakın fiyatların oluşması rekabetin doğası gereğidir" dedi.

5 ZİNCİR MARKETE 2.7 MİLYON LİRA CEZA KESİLMİŞTİ

Rekabet Kurulu, Kovid-19 salgını sürecinde, perakende gıda ve temizlik ürünleri ticareti yapan zincir marketler ile bunların tedarikçileri konumunda olan üretici ve toptancı seviyesindeki teşebbüslerin fiyatlama davranışlarının incelenmesine yönelik olarak yürütülen soruşturma sonucunda beş zincir market ve bir tedarikçi şirkete idari para cezası vermişti.

Karara göre BİM'e 958 milyon 129 bin 194 lira, CarrefourSA'ya 142 milyon 469 bin 772 lira, Migros'a 517 milyon 672 bin 762 lira ve A-101'e 646 milyon 582 bin 329 lira olmak üzere 5 zincir markete toplamda 2 milyar 649 milyon 223 bin 94 lira idari para cezası verilmişti.