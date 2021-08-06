Bingöl'de yapımı süren Servi Sulaması Projesi ekonomiye yılda 3,3 milyon lira katkı sağlayacak - Son Dakika

Bingöl'de yapımı süren Servi Sulaması Projesi ekonomiye yılda 3,3 milyon lira katkı sağlayacak

Bingöl\'de yapımı süren Servi Sulaması Projesi ekonomiye yılda 3,3 milyon lira katkı sağlayacak
Son Güncelleme: 06.08.2021 11:27

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Bingöl'ün Genç ilçesinde yapımı sürdürülen Servi Sulaması Projesi'nin tamamlandığında ülke ekonomisine 3,3 milyar lira katkı sağlayacağı bildirildi.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Bingöl'ün Genç ilçesinde yapımı sürdürülen Servi Sulaması Projesi'nin tamamlandığında ülke ekonomisine 3,3 milyar lira katkı sağlayacağı bildirildi.

DSİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada Bingöl'e yapılan yatırımlarla kentin mümbit topraklarının suyla buluşturulmasına, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin edilmesine, derelerdeki taşkın riskinin azaltılmasına devam edildiği belirtildi.

Son yıllarda DSİ'nin modern sulama projelerini geliştirdiği ve uygulamaya koyulduğu ifade edilen açıklamada, modern sulamayla tarımda sağlanan verim artışlarının, üretim deseninin çeşitlenmesine, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden olduğu, bu durumun bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ettiği bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlediği aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, Bingöl ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artmasının bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynadığını ifade etti.

Bu kapsamda Bingöl'ün Genç ilçesindeki Servi Sulaması inşaatında çalışmaların devam ettiğini ve projenin bitirilmesiyle toplam 2 bin 450 dekar tarım alanının cazibeli borulu sulama şebekesi ile sulanmasının temin edileceğini belirten Yıldız, şunları kaydetti:

"Su kaynağı Bingöl Genç Servi Göleti tamamlanmıştır. Gölet temelden 42 metre yükseklikte, ön yüzü membran kaplı kaya dolgu tipinde imal edilmiş olup, 1,10 milyon metre küp su depolayarak 2 bin 450 dekar arazinin sulanmasına hizmet edecektir. Servi sulaması, milli ekonomiye yılda 3,3 milyon lira katkı temin edecek, ayrıca 735 kişiye tarımsal istihdam sağlayacaktır. 2021 yılı sonuna kadar sulama şebekesi imalatları tamamlanarak hizmete alınması hedeflenmektedir."

Kaynak: AA

Devlet Su İşleri, Çiftçi, Bingöl, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bingöl'de yapımı süren Servi Sulaması Projesi ekonomiye yılda 3,3 milyon lira katkı sağlayacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bingöl'de yapımı süren Servi Sulaması Projesi ekonomiye yılda 3,3 milyon lira katkı sağlayacak - Son Dakika
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