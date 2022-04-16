Binlerce yıllık el sanatına sahip çıkıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Binlerce yıllık el sanatına sahip çıkıldı

16.04.2022 13:11
Binlerce yıllık el sanatına sahip çıkıldı

Çorum'da açılan "Halı ve Kilim Dokuma Kursu"nda kadın kursiyerler, unutulmaya yüz tutmuş geleneksel el sanatını yaşatmaya çalışıyor.

Çorum'da açılan "Halı ve Kilim Dokuma Kursu"nda kadın kursiyerler, unutulmaya yüz tutmuş geleneksel el sanatını yaşatmaya çalışıyor.

Çorum Belediyesi tarafından yöreye ait unutulmaya yüz tutmuş geleneksel el sanatlarını yaşatmak amacıyla "Halı ve Kilim Dokuma Kursu" açtı. Açılan kursta binlerce yıllık sanat dalı gelecek nesillere aktarılıyor. Açılan kursa katılan kadın kursiyerler geleneksel tezgahta öğrendikleri halı ve kilim dokumacılığı ile bir yandan meslek öğrenirken bir yandan da aile ekonomisine katkı sağlıyor. Velipaşa Konağı'nda eğitimlerin devam ettiği kursu ziyaret eden Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Halı ve kilim dokumanın sabır ve sebat işi olduğunu ifade eden Başkan Halil İbrahim Aşgın, "Kursiyerlerimiz burada sabırla, ilmek ilmek, düğüm düğüm halı ve kilim dokuyorlar. Emekleri takdire şayan ve bizim için çok değerli. Hepsini tebrik ediyor, ellerine ve emeklerine sağlık diliyorum" dedi.

Kadın Kültür ve Sanat Merkezleri olarak bu yıl daha önce Çorum'da hiç açılmamış olan unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarından halı kilim dokuma kursu açmaya karar verdiklerini belirten Velipaşa Kadın Kültür ve Sanat Merkezi idarecisi Sibel Aksungur, "Bununla ilgili bir ön araştırma yaptığımızda öncelikle kilim dokuma olarak yola çıkmıştık. Kilim dokuma kursu açmayı planlarken Halk Eğitim Merkezi üzerinden halı dokuma kursunu açabileceğimizi gördük. Kurs hocamız ile yapılan görüşmeler kursumuzu hayata geçirdik. Ayrıca halı dokuma kursumuzu açarken bir şirket ile de protokol imzaladık. Dokuma tezgahlarımız, malzemelerimiz bu şirkete ait. Dokunacak halılarda bu şirkete gidecek. Bu kursun diğer kurslardan farkı. Burada anlaşma yaptığımız şirket her ilmek başına kursiyerlerimize ücret ödüyor" dedi.

"Amacımız unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarını yaşatmak ve kadınlarımıza meslek edindirmek"

Amaçlarının unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarını yaşatmak ve kadınlara meslek edindirmek olduğunu anlatan Aksungur, "Burada kadınlarımıza meslek edindirmenin yanı sıra belirli bir miktarda bütçelerine katkı sağlamayı hedefliyoruz. En önemlisi de kursiyerlerimizin hislerine, duygularına tercüman olmak. Halı kilim dokuma kursunda gördük her ilmek çok anlamlı, çok farklı ve sabır istiyor. 2 metrekare bir halı düşünün dokuması uzun bir süreç. Kursiyerlerimiz haftanın 5 günü geliyorlar. Büyük bir özen göstererek halıları dokumaya gayret gösteriyorlar. Amacımız geçmişimizden ilham alıp geleceğimize yön vermek ışık tutmak. Hanımlarımızı bu kursumuza bekliyoruz. Herkesi kurslarımıza davet ediyoruz" şeklinde konuştu.

Halı ve kilim dokumaya çocuk yaşta başladığını anlatan usta öğretici Meral Öncel ise "23 yıldır halı ve kilim dokumacılığı yaptığını, 10 yıldır ise usta öğretici olduğunu kaydeden Meral Öncel ise, "Unutulmaya yüz tutmuş halı ve kilim dokumacılığı kursunu ilk kez Çorum'da açmaktan dolayı mutluyuz. Bayan kursiyerler her ilmek atışında sevincini, kederini buraya yansıtıyorlar. Teknoloji geliştikçe kursiyer sayımızda azalma meydana geldi. Teknolojiye yenik düştük. Kursumuzun amacı kadınlara eğitim ve meslek edindirmek" diye konuştu.

Kursiyerler memnun

Kursiyerlerden Macide Subaşı, Kadın Kültür ve Sanat Merkezi'nin kurslarına daha sürekli olarak katıldığını kaydederek, "Geçmişte babaannelerimiz halı ve kilim dokumuş. Bize böyle bir şey nasip olmadı. Eskiyi yaşatmak istedim. Bu neden kursa geldi. Güzel ve zevkli bir kurs. Desenler ortaya çıktıkça bizde mutlu oluyoruz. Zor bir iş, sabır gerektiriyor. Birde halı ve kilim dokumacılığı bizim kültürümüzde var. Bu kültürü yaşatmak da çok güzel" şeklinde konuştu.

Kursa hobi olarak katıldığını söyleyen Latife Gürel ise kursu daha sonra sevmeye başladığını ifade etti. Kursiyerlerden Şakire Sütcü ise halasının halı ve kilim dokuduğunu anımsatarak, "Halamdan dolayı dokumacılığa karşı bir ilgim vardı. Severek geliyorum kursa. Bütün kadınları kursumuza bekliyoruz" diye konuştu. - ÇORUM

Binlerce yıllık el sanatına sahip çıkıldı
Binlerce yıllık el sanatına sahip çıkıldı
Binlerce yıllık el sanatına sahip çıkıldı
Binlerce yıllık el sanatına sahip çıkıldı
Binlerce yıllık el sanatına sahip çıkıldı
Binlerce yıllık el sanatına sahip çıkıldı
Binlerce yıllık el sanatına sahip çıkıldı
Binlerce yıllık el sanatına sahip çıkıldı
Binlerce yıllık el sanatına sahip çıkıldı

YORUMLAR
500
Seraların doğal işçisi bombus arısı, Ordu'da üretiliyor Seraların doğal işçisi bombus arısı, Ordu'da üretiliyor İş yeri soyan zanlılar polisten kaçamadı İş yeri soyan zanlılar polisten kaçamadı

Halil İbrahim Aşgın, Araştırma, Çorum, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Binlerce yıllık el sanatına sahip çıkıldı - Son Dakika


Son Dakika
13:15 Bakan Soylu, Mersin Limanı'nda 258 kilo kokain ele geçirildiğini açıkladı
13:13 Serdar Dursun yıllar önce tribünde izlediği maçın kaydını, geçen haftaki maç görüntüleriyle birlikte paylaştı: Kıyamet koptu
13:01 Rusya'dan İngiltere hamlesi: Aralarında İngiltere Başbakanı Johnson'ın da olduğu 13 yönetici için yaptırım kararı alındı
12:50 Sokak sokak gezerek sattığı patatesler, park halindeki aracıyla birlikte çalındı: Çocuklarımın ekmeğiydi
12:47 "Kebapçı Veysel"in en büyük hayali Türkiye markası olmak: Biz bu işi aşkla, sevgiyle büyüteceğiz
12:42 Adana'da polise silahlı saldırı: Zanlı yakalandı
12:35 Bakan Nebati Amerika yolcusu, 3 önemli toplantıya katılacak
12:32 ABD'ye yerleşen Petek Dinçöz'ün, Ebru Gündeş'in eski eşi Zarrab'la aşk yaşadığı iddia edildi
12:13 AK Parti sözcüsü "metro çalışması durdu" dedi, Tunç Soyer şantiyeyi görüntülü aradı ve salona yansıttı
11:47 Rusya'dan kruvazör misillemesi geldi: Kiev sabah saatlerinde füzelerle vuruldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2022 13:29:43. #1.13#
SON DAKİKA: Binlerce yıllık el sanatına sahip çıkıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement