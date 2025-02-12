Asgari ücretli şaşkın! Maaşı bir altın bile alamıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Asgari ücretli şaşkın! Maaşı bir altın bile alamıyor

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Küresel ticaret savaşlarının etkisiyle altın fiyatları dünya çapında rekorlar kırarken Türkiye'de yüksek enflasyonun da eklenmesiyle kıymetli maden giderek değer kazandı. Ancak altının Türk lirası karşısındaki bu değer artışı maaşların erimesine neden oluyor. Güncel fiyatlarla Cumhuriyet altını asgari ücret tutarının altında kaldı.

12.02.2025 12:46
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Türkiye'de 22 bin 104 lira olan asgari ücret, son fiyat artışlarıyla rekorlar kıran Cumhuriyet altını fiyatının gerisinde kaldı. Yüksek enflasyonun hem ücretli çalışanların yaşam standartlarını, hem de genel ekonomik durumu doğrudan etkilediği bir kez daha gözler önüne serildi.

Oluşan farkla birlikte Cumhuriyet altınının fiyatı yeniden gündeme geldi. 2003'te asgari ücretle her ay 2.5 adet cumhuriyet alınabilirken, son fiyatlamaların ardından asgari ücretle artık 1 adet cumhuriyet altını dahi alınamaz oldu.

ALTIN FİYATLARI TÜRK LİRASI KARŞISINDA REKOR KIRIYOR

ABD Başkanı Donald Trump'ın ticaret savaşını körüklemesinin etkisiyle ons altın fiyatları küresel çapta artarken Türkiye'de Cumhuriyet altını 22 bin 300 liraya taşıtı.

GRAM ALTIN

Gram altın güne 3357 liradan başladı. Gün içinde en düşük 3341 lira, en yüksek de 3360 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 3345 liradan alıcı buluyor.

ONS ALTIN

Ons altın güne 2897 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2883 dolar, en yüksek de 2900 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 2888 dolardan işlem görüyor.

KAPALIÇARŞI'DA ALTIN

Kapalıçarşı'da gram altın 3387 liradan alınırken 3434 liradan satılıyor.

NOT: BU HABER İÇERİĞİ YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR

Asgari ücretli şaşkın! Maaşı bir altın bile alamıyor

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Son Dakika Ekonomi Asgari ücretli şaşkın! Maaşı bir altın bile alamıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (20)

  • Çelikk:
    Ne Sandın 10 Tanemi Alacaktık 11 36 Yanıtla
  • Erdal Baygar:
    Çok iyi oluyor herşeyi hak ediyoruz biz 34 1 Yanıtla
  • Emir Arslan:
    vaybe 1 ay boyunca çalış 1 teneke parçası eline versinler sonra git 32 2 Yanıtla
  • caps lock:
    asgari ücrete 2015 te 6 tane çeyrek alınırdı. şuan 4 tane :)) Yakında bir çeyrek verecekler asgari ücret yerine. Bu millet hakkediyor aynen devam. 32 1 Yanıtla
  • Murat Avci:
    vatandaşı düşünen mi var . 25 1 Yanıtla
  • Emir Arslan:
    valla babo ben ölmüşem 20 1 Yanıtla
  • Mesut Kaya:
    almanya bizi kıskanıyor 19 1 Yanıtla
  • 541154:
    tuik den alın altınları 18 0 Yanıtla
  • Tosbaa:
    Soggggggaaaaaaan ekmek yeriz altin biriktirmeyizzzzzz 14 0 Yanıtla
  • Balik1234:
    benim maaş ta eridi ya 12 0 Yanıtla
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