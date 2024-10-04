Bir dilim baklavaya verdiği para, ağızları açık bıraktı - Son Dakika
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Ekonomi

Bir dilim baklavaya verdiği para, ağızları açık bıraktı

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Bir akaryakıt istasyonundan aldığı bir dilim baklavaya 40 lira ödeyen vatandaş isyan etti. Vatandaş, "Gerçekten anlamıyorum. İnsanın aklıyla oynuyorlar. Böyle bir şey olamaz." dedi.

04.10.2024 22:31
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Benzin almak için girdiği akaryakıt istasyonunun marketinden bir dilim baklava alan vatandaş, ödediği parayla ağızları açık bıraktı. Bir dilim baklavaya 40 lira ödeyen vatandaş, yayınladığı videoyla tepki gösterdi.

"BİR DİLİM BALAVA NEDEN 40 LİRA?"

Videoda baklavayı gösteren vatandaş, "Bir dilim baklava neden 40 lira? Gerçekten anlamıyorum. İnsanın aklıyla oynuyorlar. Böyle bir şey olamaz. Şu küçücük dilim baklava 40 lira. Bunun maliyeti nedir?" dedi.

Bir dilim baklavaya verdiği para, ağızları açık bıraktı

Ekonomi, 3-sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bir dilim baklavaya verdiği para, ağızları açık bıraktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Sedat alat:
    İnsanları anlamakta güçlük çekiyorum alma kardeşim ozman sende git ucuz bi yerden al eleştirmekten çıktı artık herşeye bişeyler buluyoruz 10 7 Yanıtla
  • rıdvan öztürk:
    Normal.. kilosu 600? zaten.. 12 dilim aşağı yukarı 1 kilo zaten.. 2 8 Yanıtla
  • ayhan kından:
    Fiyatini bile bile alip sonra show yapmak?? 4 2 Yanıtla
  • ismail Gökmen:
    Hayir anlamiyorum.. Neye sasiriyorsunuz.. ?? 3 2 Yanıtla
  • COŞKUN BARIŞ:
    20 TL kabı tutar zaten 2 1 Yanıtla
  • serkan keskin:
    kotu gunleri atlattik simdi daha kotu gunleri bekliyoruz hamdolsun.. 1 1 Yanıtla
  • Johny Guitar:
    Bende diyorum bunu alan gz varmı. Varmış 1 0 Yanıtla
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