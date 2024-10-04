Bir dilim baklavaya verdiği para, ağızları açık bıraktı

Ekonomi

Benzin almak için girdiği akaryakıt istasyonunun marketinden bir dilim baklava alan vatandaş, ödediği parayla ağızları açık bıraktı. Bir dilim baklavaya 40 lira ödeyen vatandaş, yayınladığı videoyla tepki gösterdi.

"BİR DİLİM BALAVA NEDEN 40 LİRA?"

Videoda baklavayı gösteren vatandaş, "Bir dilim baklava neden 40 lira? Gerçekten anlamıyorum. İnsanın aklıyla oynuyorlar. Böyle bir şey olamaz. Şu küçücük dilim baklava 40 lira. Bunun maliyeti nedir?" dedi.