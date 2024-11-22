Adani Enterprises Ltd. Perşembe günü yüzde 23 düştükten sonra erken işlemlerde yüzde 7,3 kadar değer kaybetti. Adani Ports & Special Economic Zone Ltd. yüzde 2 düşerek bir önceki seanstaki yüzde 14'lük kaybını genişletti. Limandan enerjiye ekonomi devi tarafından kontrol edilen 10 şirketin yedisi kırmızıdaydı.
Adani Group'un hisseleri, federal savcıların milyarder kurucusunu ve diğer yöneticilerini güneş enerjisi sözleşmelerini kazanmak için Hindistan hükümet yetkililerine rüşvet vermeyi planlamakla suçlamasının ardından Perşembe günü yaklaşık 27 milyar dolar değer kaybetti. Holding, iddiaları temelsiz olarak nitelendirerek reddetti ve yasal yollara başvurmayı planladığını açıkladı.
Son Dakika › Ekonomi › Bir günde 27 milyar dolar kaybetti! - Son Dakika
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