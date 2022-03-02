Bir kase çorba parasına 3 çeşit yemek satıyor - Son Dakika
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Bir kase çorba parasına 3 çeşit yemek satıyor

02.03.2022 18:08

- Bir kase çorba parasına 3 çeşit yemek satıyor Sivas'ta bir esnaf artan fiyatlara ve zamlara inat 3 çeşit yemeği 15 TL'den satışa sunuyor Sivas'ta bir esnaf artan fiyatlara ve zamlara inat 3 çeşit yemeği 15 TL'den satışa sunuyor.

- Bir kase çorba parasına 3 çeşit yemek satıyor

Sivas'ta bir esnaf artan fiyatlara ve zamlara inat 3 çeşit yemeği 15 TL'den satışa sunuyor

SİVAS - Sivas'ta bir esnaf artan fiyatlara ve zamlara inat 3 çeşit yemeği 15 TL'den satışa sunuyor.

Sivas'ta Mehmet Akif Ersoy Mahallesinde esnaflık yapan Murat Yaşın, artan fiyatlara rağmen yemeklerine zam yapmayarak tam aksine yemekleri piyasa fiyatının altında satışa sunuyor. Çorba, pilav ve istenilen bir etli ana yemeği 15 TL'den satıyor. 3 eleman çalıştırmak yerine bütün işlere kendisi koşan Yaşın, buradan sağladığı tasarrufu fiyatlara yansıtarak vatandaşlara uygun fiyata hizmet sunuyor. Vatandaşlar ise esnaf lokantasına yoğun ilgi gösteriyor.

"Taleplere yetişmekte zorlanıyoruz"

Esnaf Murat Yaşın, daha kaliteli ürünleri daha cazip fiyata sunmaya çalıştıklarını söyleyerek "Bir kase çorba parasına 3 çeşit yemek veriyoruz. Kendim üç tane eleman yerine çalıştığım için tasarruf ediyorum. Bu tasarrufu da insanlara bu şekilde yansıtıyorum. Normalde maliyetleri herkes biliyor o kadar abartılacak fiyatlar yoktur. Biz elimizden geldiği kadarıyla az kar marjıyla daha fazla ürün satmaya gayret ediyoruz. Taleplere yetişmekte biraz zorlanıyoruz. Servise 12 civarında başlıyoruz saat 2 dediği zaman tezgahımız da hiçbir şey kalmıyor. 2'den sonra köfte, tavuk döner gibi ürünlerle hizmete devam ediyoruz. Vatandaşlara daha kaliteli ürünleri daha cazip fiyata sunmaya çalışıyoruz. Piyasa şartlarının sıkıntılı olduğu şu günlerde esnaf olarak vatandaşın yanında olduğunu belirtiyoruz. Farklı bir amacımız yok. Günlük çeşitte göre değişiyor 6-7 tane ana yemek bulunduruyoruz, onun dışında ızgara çeşitlerimiz ve tavuk dönerimiz bulunuyor" dedi.

"Sağlığı ön planda tutuyoruz"

Yaşın, vakumlu paketleme yaptıklarını belirterek, "Paketlemeyi özel almış olduğumuz vakum makinamız var. Pandemi sürecinde insanlar bu konulara çok dikkat ettiklerinden dolayı elimizden geldiği kadar sağlığı ön planda tutuyoruz. Biraz maliyetleri arttırıyor ama ondanda fedakarlık ederek insanlara sağlıklı bir ürün sunduğumuza inanıyoruz. Çok zorlanıyoruz ama aşk ile koşan yorulmaz misali, çok para kazanma derdinde değiliz. İnsanlara hizmet etme derdindeyiz. İnsana hizmet et, rabbim veriyor" dedi.

Bir kase çorba parasına 3 çeşit yemek satıyor
Bir kase çorba parasına 3 çeşit yemek satıyor
Bir kase çorba parasına 3 çeşit yemek satıyor

YORUMLAR
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Bir kase çorba parasına 3 çeşit yemek satıyor Bir kase çorba parasına 3 çeşit yemek satıyor Sivas'ta odaların kardeşliği, Eken birlik mesajları verdi Sivas'ta odaların kardeşliği, Eken birlik mesajları verdi

Türk Lirası, Tavuk, Sivas, Esnaf, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Bir kase çorba parasına 3 çeşit yemek satıyor - Son Dakika


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