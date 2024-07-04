Bir sigara grubuna 10 TL zam! En ucuzu 67 lira oldu - Son Dakika
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Ekonomi

Bir sigara grubuna 10 TL zam! En ucuzu 67 lira oldu

Türkiye'de Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından bugün resmi olarak duyurulan ÖTV zammı ile birlikte sigara fiyatlarına da zam geldi. Bir sigara grubunda fiyatlar 10 TL artarken en ucuz sigara 67 TL'ye yükseldi.

04.07.2024 08:12
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Türkiye İstatistik Kurumu'nun haziran ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla sigaradan alınan ÖTV miktarı 6 aylık YİÜFE olan 19.49 oranında otomatik artırıldı. Sigara grupları yeni zamları açıklamaya başladı.

PAKET BAŞINA 10 TL ZAM

Bu artış sonucunda, sigara fiyatları da belirgin şekilde yükseldi. Bir sigara grubu da yeni fiyat listesini duyurdu. Paket başına 10 TL zam geldi.

EN UCUZU 68 TL EN PAHALISI 78 TL OLDU

Buna göre ise en ucuz sigara 67 TL olurken en pahalı sigara ise 78 TL oldu. Türkiye'de faaliyet gösteren diğer sigara gruplarının da alkollü içeceklerin de zamlanması bekleniyor.

Gelir İdaresi Başkanlığı, Türkiye, ÖTV, Zam, 3.Sayfa, Sağlık, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bir sigara grubuna 10 TL zam! En ucuzu 67 lira oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Caner Zengin : Kasa boş abiii 0 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: Bir sigara grubuna 10 TL zam! En ucuzu 67 lira oldu - Son Dakika
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