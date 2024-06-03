Bir sigara grubuna daha zam! En ucuzu 61 TL, en pahalısı 70 TL oldu - Son Dakika
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Ekonomi

Bir sigara grubuna daha zam! En ucuzu 61 TL, en pahalısı 70 TL oldu

Bir sigara grubuna daha zam! En ucuzu 61 TL, en pahalısı 70 TL oldu

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, Güney Kore merkezli sigara üreticisi KT&G grubunun ürünlerine bugün itibarıyla 3 TL zam yapıldığını duyurdu. Bugünden itibaren geçerli olan zamla birlikte KT&G'nin en ucuz ürünü 61, en pahalı ürünü ise 70 TL oldu.

03.06.2024 10:51  Güncelleme: 11:02
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Art arda gelen zam haberlerine bir yenisi daha eklendi. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Güney Kore merkezli sigara üreticisi KT&G grubunun ürünlerine bugün itibarıyla 3 TL zam yapıldığını duyurdu.

Bugünden itibaren geçerli olacak zamla birlikte KT&G'nin en ucuz ürünü 61, en pahalı ürünü ise 70 TL oldu.

Bir sigara grubuna daha zam! En ucuzu 61 TL, en pahalısı 70 TL oldu

Güney Kore, Tekel, Zam, 3.Sayfa, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bir sigara grubuna daha zam! En ucuzu 61 TL, en pahalısı 70 TL oldu - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

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SON DAKİKA: Bir sigara grubuna daha zam! En ucuzu 61 TL, en pahalısı 70 TL oldu - Son Dakika
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