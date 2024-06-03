Art arda gelen zam haberlerine bir yenisi daha eklendi. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Güney Kore merkezli sigara üreticisi KT&G grubunun ürünlerine bugün itibarıyla 3 TL zam yapıldığını duyurdu.
Bugünden itibaren geçerli olacak zamla birlikte KT&G'nin en ucuz ürünü 61, en pahalı ürünü ise 70 TL oldu.
Son Dakika › Ekonomi › Bir sigara grubuna daha zam! En ucuzu 61 TL, en pahalısı 70 TL oldu - Son Dakika
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