Bir sigara grubuna daha zam geldi! İşte yeni fiyatlar

Türkiye Tekel Bayiler Başkanı Özgür Aybaş, bir sigara grubuna daha zam geldiğini duyurdu. Sosyal medya üzerinden paylaşım yapan Aybaş, BAT grubundaki zammın yarından itibaren geçerli olacağını söyledi.

PAKET BAŞINA 4 İLA 6 TL ARASINDA ZAM

BAT grubundaki sigaralar paket başına 4 ila 6 TL arasında zamlandı. Geçtiğimiz gün JTI grubu da sigara başına 5'er TL zam yapmıştı. Diğer gruplarında önümüzdeki günlerde zam açıklaması bekleniyor.

YENİ FİYATLAR

Son zamla birlikte BAT grubunun sattığı en ucuz sigara 48 TL oldu. Grubun en pahalı sigarası ise 60 TL'ye çıktı.