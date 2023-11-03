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Bir sigara grubuna daha zam geldi! İşte yeni fiyatlar - Son Dakika

Bir sigara grubuna daha zam geldi! İşte yeni fiyatlar

Son Güncelleme: 03.11.2023 18:34

JTİ grubunun ardından BAT grubuna ait sigaralara da zam geldi. Paket başına 4 ila 6 TL arasında gelen zam sonrası grubun sattığı en ucuz sigara 48 TL, en pahalı sigara ise 60 TL oldu. Yeni fiyatlar yarından itibaren geçerli olacak.

Türkiye Tekel Bayiler Başkanı Özgür Aybaş, bir sigara grubuna daha zam geldiğini duyurdu. Sosyal medya üzerinden paylaşım yapan Aybaş, BAT grubundaki zammın yarından itibaren geçerli olacağını söyledi.

PAKET BAŞINA 4 İLA 6 TL ARASINDA ZAM

BAT grubundaki sigaralar paket başına 4 ila 6 TL arasında zamlandı. Geçtiğimiz gün JTI grubu da sigara başına 5'er TL zam yapmıştı. Diğer gruplarında önümüzdeki günlerde zam açıklaması bekleniyor.

YENİ FİYATLAR

Son zamla birlikte BAT grubunun sattığı en ucuz sigara 48 TL oldu. Grubun en pahalı sigarası ise 60 TL'ye çıktı.

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Son Dakika Ekonomi Bir sigara grubuna daha zam geldi! İşte yeni fiyatlar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bir sigara grubuna daha zam geldi! İşte yeni fiyatlar - Son Dakika
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