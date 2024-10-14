Bir zamanların vergi rekortmeni Hitit Seramik konkordato ilan etti

Ekonomi

Yüksek enflasyon karşısında firmalar varlığını devam ettirmekte güçlük çekerken birçoğu ise iflas bayrağını çekiyor. Bir zamanların vergi rekortmeni olan ve dünyanın 5. seramik firması olarak gösterilen Hitit Seramik de konkordato ilan eden firmalar arasına katıldı.

3 AY SÜREYLE GEÇİCİ MÜHLET KARARI

Genel merkezi İstanbul'da, fabrikası ise Uşak'ta bulunan 800'ün üzerinde çalışana sahip olan Hitit Seramik hakkında İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, 3 ay süreyle geçici mühlet kararı verdi.

Geçici mühlet kararı şirketin faaliyetlerini yürüttüğü İbrahim Hizal Holding'i ve yönetim kurulunda bulunan Sevgi Hizal, Beril ile Eylül Nehir Hizal'ı kapsayacak.

3 KİŞİLİK KOMİSER HEYETİ OLUŞTURULDU

Konkordato sürecinde şirketin mali tablolarını incelemek üzere 3 kişilik konkordato komiser heyeti oluşturulurken bu kişilerin hazırlayacağı raporla şirketin iflas edip etmeyeceği netleşecek.

ŞİRKETTEN AÇIKLAMA VAR

Öte yandan Hitit Seramik'ten yapılan yazılı açıklamada ise şu ifadeler yer aldı; "Hitit Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak, 1991 yılından bugüne; Türkiye geneli, Avrupa, Asya, Amerika ve Afrika kıtalarındaki iş paydaşlarımıza 600 çalışanımız ile hizmet vermekteyiz. 33 yıllık geçmişimizle, vizyoner bakış açısı ile özgün tasarımlı, kalite kriterlerinden taviz verilmemiş ürünler sunan; ilkeli üretim ve ticaret yapan marka kimliği ile tanınan, ihracat gücü kuvvetli ve bu konuda bir çok ödül almış, seramik ve porselen kaplama malzemesi üreten bir şirketiz. Türk ve dünya seramik sektörü içinde gücünü; doğru yatırımları, işbilir kadroları ve yaygın ticaret ağı ile büyütmüş olan şirketimiz her zaman hizmet ve çözüm odaklı yaklaşımları ile paydaş ilişkilerini yürütmüştür.

"MAHKEMECE TEDBİR KARARI ALINMIŞTIR"

Ancak pandemi sonrası Avrupa Birliği ülkeleri genelinde şirket ürünlerimize uygulanan gümrük vergisinin arttırılmasını müteakip yaşanan denge değişiklikleri, son dönem ekonomideki nakit sıkışıklıkları, TL deki değer kaybı ve akabindeki faiz düzeylerinin planlanın üzerine çıkması sebepleri ile şirketimiz, kısa vadeli ödemelerde sıkıntı yaşamaya başlamıştır. Bu durum, alım satım sürecimizdeki faaliyetleri etkilemeye başlamıştır. Pazar koşullarına uyum sağlamak, mevcut ödeme yapımızda sürdürülebilir ve çözümcü değişikliklere gitmek, bazı tedbirler almak ve yasal süreçleri devreye sokmak adına Yönetim Kurulu kararı ile yeniden yapılandırma sürecini başlatmış bulunmaktayız. Bu doğrultuda 9.10.2024 tarihi itibari ile Av. Muhammet Yusuf Arı tarafından yetkili Asliye Ticaret Mahkemesine yapılan konkordato talebimiz gereğince, mahkemece tedbir kararı alınmıştır.

Hitit Seramik A.Ş. dalgalandırdığı "Türk Markası "kimliği bayrağı ile milli bir değerdir. Yeniden yapılandırma sürecinde temel amaç; müşterilerimizin, tedarikçilerimizin ve iş paydaşlarımızın haklarını korumaktır. İşinin başında olan tüm ekibi ile birlikte, bu süreci sağlam ve kararlı adımlarla yürütecek olan şirketimiz, markamızı daha güçlü bir şekilde ileriye taşıyacaktır."