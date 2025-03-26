Birçok ülkeye ihracat yapan Türk tekstil devi iflas etti - Son Dakika
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Ekonomi

Birçok ülkeye ihracat yapan Türk tekstil devi iflas etti

Birçok ülkeye ihracat yapan Türk tekstil devi iflas etti

Küresel ekonomik kriz çok sayıda şirketin iflas bayrağını çekmesine neden olurken halkaya son eklenen firma ise Kayseri'de faaliyet gösteren ve birçok ülkeye halı, kilim, paspas ihracatı yapan YD Dokuma oldu. Konkordato sürecinden çıkamayan şirketin iflas kararı mahkeme tarafından kesinleşti, çalışanlar işsiz kaldı.

26.03.2025 07:53
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Konkordato Takip'te yer alan bilgilere göre, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren ve tekstil sektörünün önde gelen firmalarından biri olan YD Dokuma İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret A.Ş., ekonomik sıkıntıları aşamayarak iflas etti. Yıllardır birçok ülkeye halı, kilim ve paspas ihracatı yapan şirketin kapanmasıyla, onlarca çalışan işsiz kaldı.

AVRUPA'DA BİRÇOK ÜLKEYE SATIŞ YAPIYORDU

YD Dokuma, uzun yıllar Türkiye'nin önemli halı üreticileri arasında yer aldı. Kaliteli ve uygun fiyatlı ürünleriyle ihracatta öne çıkan şirket, başta Avrupa olmak üzere birçok ülkeye satış yapıyordu. Ancak son yıllarda artan maliyetler ve finansal kriz, firmanın iflas etmesine neden oldu.

Birçok ülkeye ihracat yapan Türk tekstil devi iflas etti

SEKTÖRDE ÖNEMLİ BİR BOŞLUK OLUŞTU

Şirketin kapanmasıyla birlikte sektörde bir boşluk oluşurken, çalışanlar yeni iş arayışına girdi.

İş Dünyası, Ekonomi, Kayseri, İhracat, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Birçok ülkeye ihracat yapan Türk tekstil devi iflas etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • BURAK HANZADE:
    noldu editör uçuyodu kaçıyodu ekonomi ? 78 8 Yanıtla
  • osurgan55:
    Bu kaçıncı firma ucu bucağı yok bay ekonomist ülkenin..... koydu 46 5 Yanıtla
  • BURAK HANZADE:
    şahlandık arkadaşlar sakin o yüzden düşenler oluyor bunlar iflas değil desin ülkenin 0 u inanmazsa namerdim 32 4 Yanıtla
  • BURAK HANZADE:
    şahlandık düşenler oluyor arkadaşlar merak etmeyin uçuştayız :) not akp :)) 25 5 Yanıtla
  • Muhittin Çavdarlı:
    ülke teker teker iflasa gidiyor 22 3 Yanıtla
  • kenan sar:
    küresel ekonomik kriz değil başlık türkyedeki ekonomik kriz olacaktı 16 1 Yanıtla
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