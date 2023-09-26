Bireysel Emeklilik Sistemi'nde kısmen ödeme dönemi! Karar Resmi Gazete'de yayınlandı - Son Dakika

Bireysel Emeklilik Sistemi'nde kısmen ödeme dönemi! Karar Resmi Gazete'de yayınlandı

Son Güncelleme: 26.09.2023 00:53

Bireysel Emeklilik Sistemi'nde kısmen ödeme hakkında yönetmelik değişikliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Değişiklik ile katılımcılar sistemden çıkmadan birikimlerinin yüzde 50'sine kadar olan kısmını toplu olarak alabilecek.

Bireysel Emeklilik Sistemi'nde kısmen ödeme hakkında yönetmelik değişikliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Değişiklik ile katılımcılar sistemden çıkmadan birikimlerinin yüzde 50'sine kadar olan kısmını toplu olarak alabilecek. Böylece katılımcılar sözleşmelerini sonlandırmadan, konut alımı, evlenme, doğal afet ve eğitim gibi durumlarda birikiminin yüzde 50'si kadarını kullanabilecek.

DOĞAL AFET DURUMUNDA SÜRE ŞARTI YOK

Doğal afet ve eğitim durumunda kısmen ödenen tutarın yüzde 25'i oranında devlet katkısı verilecek. Eğitim halinde yapılan kısmen ödemelerde sözleşme sonlandırma süresi 4 yıl olacak. Doğal afet durumunda ise kısmen ödeme için süre şartı aranmayacak.

ÖĞRENCİLER 4 YIL BOYUNCA EĞİTİM MASRAFLARINDA KULLANABİLECEKLER

Öğrenciler, 4 yıl boyunca kendi hesabından kısmen ödeme alarak eğitim masraflarında kullanabilecekler. Kısmi ödemeden aylık veya yıllık ödemeli gelir sigortası ürünü olarak faydalanılacak.

SÖZLEŞMELERİN EN AZ 5 YIL YÜRÜRLÜKTE OLMASI ŞARTI

Kısmi ödemeden sözleşmeleri en az 5 yıl yürürlükte olan ve katkı payını ödemiş katılımcılar faydalanabilirken, her 5 yılda bir kısmi ödeme imkanından yararlanılabilecek.

Öte yandan kısmen ödeme başvurusu yapanlar sözleşmelerini 3 yıl boyunca sonlandıramayacak.

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bireysel Emeklilik Sistemi'nde kısmen ödeme dönemi! Karar Resmi Gazete'de yayınlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bireysel Emeklilik Sistemi'nde kısmen ödeme dönemi! Karar Resmi Gazete'de yayınlandı - Son Dakika
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