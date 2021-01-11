BIS100 yüzde 0.29 düştü, dolar 7.50 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,522 ve 1,557 puan arasında dalgalandığı yeni haftanın ilk işlem gününü, yüzde 0.29 düşüşle 1,536.19 puanda tamamladı. Kapanışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.84 artıda, BIST Mali Endeks yüzde 1.03 ve BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.26 eksideydi.

ABD tahvil getirilerindeki yükselişin yanında, Covid-19 krizinden toparlanma için hazırlanan yardım paketinin ekonomideki toparlanmayı hızlandıracağı beklentileriyle, diğer büyük para birimleri karşısında yükselen dolar, iç piyasada da yeni haftanın ilk işlem gününde 7.50 liraya yükseldi.