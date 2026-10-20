BIST 30 ekim vadeli endeks kontratı güne 14.411,00 puandan işlem görüyor - Son Dakika
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BIST 30 ekim vadeli endeks kontratı güne 14.411,00 puandan işlem görüyor

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BIST 30 ekim vadeli endeks kontratı, bugün açılışta önceki normal seans kapanışına paralel 14.411,00 puandan işlem görüyor. Dün yüzde 2,06 azalan kontrat akşam seansında 14.444,00 puana toparlanırken, ABD-İran çatışmaları ve bilanço sezonu öncesi negatif seyir risk iştahını törpülüyor.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ekim vadeli kontrat güne yatay seyirle 14.411,00 puandan başladı.

Dün satış ağırlıklı seyreden ekim vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 2,06 azalışla 14.411,00 puandan tamamlamıştı. Endeks kontratı akşam seansında ise kayıplarının bir kısmını telafi ederek 14.444,00 puandan işlem gördü.

Ekim vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışına paralel 14.411,00 puandan işlem görüyor.

Küresel piyasalarda, ABD ile İran arasındaki çatışmaların yarattığı??????? tedirginlikler risk iştahını törpülerken, bilanço sezonunda önemli şirketlerin finansal sonuçları öncesinde negatif bir seyir izleniyor.

Analistler, bugün yurt içinde uluslararası yatırım pozisyonu, yurt dışında ise ABD'de haftalık ADP özel sektör istihdamı, konut başlangıçları, Avro Bölgesi'nde cari işlemler dengesi ve Almanya'da Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 14.300 ve 14.200 puanın destek, 14.500 ve 14.600 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA
Amerika Birleşik DevletleriEkonomiFinansBorsaİranBıstSon Dakika

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SON DAKİKA: BIST 30 ekim vadeli endeks kontratı güne 14.411,00 puandan işlem görüyor - Son Dakika
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