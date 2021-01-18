BIST100 yüzde 0.04 artışla başladı, dolar 7.49 lirada - Son Dakika

BIST100 yüzde 0.04 artışla başladı, dolar 7.49 lirada

BIST100 yüzde 0.04 artışla başladı, dolar 7.49 lirada
Son Güncelleme: 18.01.2021 10:55

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) yeni haftanın ilk işlem gününe, yüzde 0.04 artışla 1,525.03 puanda başladı.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) yeni haftanın ilk işlem gününe, yüzde 0.04 artışla 1,525.03 puanda başladı. Açılışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.26, BIST Mali Endeks yüzde 0.02, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.12 artıdaydı.

Dövizler, piyasaların Merkez Bankası'nın Perşembe günü açıklayacağı faiz kararına odaklandığı haftaya, geçen haftanın son işlem gününde yükseldikleri düzeylere yakın başladılar.

Farklı kuruluşların yaptıkları anketlere göre, TCMB'nin Kasım ve Aralık aylarında yaptığı toplam 675 baz puanlık faiz artışının ardından, politika faizini ulaştığı yüzde 17 düzeyinde sabit tutması bekleniyor.Merkez Bankası (TCMB) anketinde, 2021 sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bu anket döneminde yüzde 11.15 olarak belirlendi. Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre; bütçe açığı Aralık'ta 40.7 milyar lira, 2020'de 172.7 milyar lira oldu. Böylece, bütçe açığı 2020'de bir önceki yılına göre yüzde 38.5 arttı.Yurtdışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki devlet iç borçlanma senedi (DİBS) ve hisse senedi portföyündeki artış 6 Kasım haftasında yaşanan ekonomi yönetimindeki değişimden beri 5 milyar dolara ulaştı. Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 7.4427 lira ve en yüksek 7.4964 lirayı gördükten sonra, 7.49 – 7.50 lira aralığında,euro en düşük 8.9816 lira ve en yüksek 9.0568 lirayı gördükten sonra, 9.05 – 9.06 lira aralığında,sterlin en düşük 10.1173 lira ve en yüksek 10.1728 lirayı gördükten sonra 10.17 – 10.18 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.20650 - 1.20868 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.20783 düzeyindeydi.TSKB'nin günlük bülteninde, "Küresel piyasalarda risk iştahı Cuma gününü zayıf bir seyirle tamamladı" denildi ve şu değerlendirme yapıldı: "ABD'de açıklanan veriler karışık bir görünüm ortaya koyarken, Covid-19 vaka sayılarındaki artış ve artan kısıtlama tedbirleri riskli varlıklarda satış baskısına yol açtı. "ABD'de Aralık ayı sanayi üretimindeki güçlü sonuçlara rağmen, zayıf perakende satışlar ekonomik aktivitede kırılganlıkları teyit etti. Ayrıca açıklanan bazı şirket bilançolarının beklentilerin altında kalması risk iştahındaki zayıflamada etkili oldu. "Cuma günü hisse senetlerinde satışlar yaşanırken, güvenli limanlara olan talep güçlendi. ABD 10 yıllık tahvil faizleri gerilerken, dolar hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ekonomi para birimleri karşısında değer kazandı. Dolardaki güçlenme altın ve ham petrol fiyatlarında satışlara yol açtı."Bu ortamda Türk finansal varlıklarda satışlar öne çıktı. Aralık ayı bütçe gerçekleşmelerini açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2020 bütçesindeki bozulmanın beklentilerin altında kaldığını ve önümüzdeki dönemde mali disiplinden taviz verilmeyeceğini söyledi."Bununla birlikte, ekonomi ve hukuk alanındaki reform gündemi ile ilgili yoğun bir hazırlık döneminin geride bırakıldığını ve atılacak adımların yakında paylaşılacağını ifade etti." Türkiye'nin uzun dönemli sürdürülebilir ve kaliteli büyüme yapısına kavuşmasının amaçlandığını ve büyümenin istihdam oluşturmasının önemsendiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan enflasyonla mücadele konusunda kararlılık mesajları verirken, salgının etkileri ile mücadeleyi makro ve mali alanda atılacak adımlarla güçlendirileceğini ifade etti. "Aralık ayı bütçe gerçekleşmeleri çok sert olmamakla birlikte ekonominin yavaşladığına işaret ederken, Ocak ayı beklenti anketinde katılımcıların orta vadeli enflasyon öngörülerindeki yükseliş hız kesti. "Bu haber akışı altında Borsa İstanbul'da hisse senetleri gerilerken, TL, dolar ve euro eşit ağırlıklı sepet karşısında yüzde 1.1 değer kaybetti. Ülke risk primi ve tahvil faizleri geriledi."Yeni güne küresel piyasalar Cuma gününden kalen eğilimle karışık bir başlangıç yaptı. Çin'de 2020 son çeyrek büyüme verilerinin görece güçlü gelmesi finansal varlıklardaki satışları sınırladı. "Gün içinde makroekonomik veri akışı sakinken salgınla ilgili gelişmelerin yanında ABD iç siyasetindeki gelişmeler takip edilecek. Yurtiçinde bugün gündem sakinken, Türk finansal varlıkların seyri açısından küresel risk iştahının belirleyici olması bekleniyor."


Kaynak: DHA

Borsa İstanbul, Ekonomi, Aralık, Cuma, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi BIST100 yüzde 0.04 artışla başladı, dolar 7.49 lirada - Son Dakika


Son Dakika
11:49 Yükselişini sürdüren altının gramı 1.664 liradan işlem görüyor
11:37 Yükselişini sürdüren dolarda 27 liraya ramak kaldı
11:36 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Macron'un G20'deki samimi sohbeti tebessüm ettirdi: Hani gelecektin?
11:33 Adana Demirspor, Mario Balotelli ile sözleşme imzalıyor
11:33 Ruhun Duymaz Dizisi Final Kararı Aldı
10:57 Ozan Tufan'ın arabada kayda aldığı görüntüler büyük sükse yaptı: Tarihin en ilginç videosu
10:40 Survivor 2024 All Star'ın 10. yarışmacısı Nefise Karatay oldu
10:31 Adana Demirspor, Fenerbahçe'den Burak Kapacak'ı transfer etmek için anlaşmaya vardı
10:26 İlyas Salman, Yılmaz Güney çıkışından dolayı davalık olan Farah Zeynep Abdullah'a destek oldu
10:11 Son Dakika: Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini yükseltti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2023 11:51:24. #1.13#
SON DAKİKA: BIST100 yüzde 0.04 artışla başladı, dolar 7.49 lirada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement