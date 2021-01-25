BIST100 yüzde 0.15 düştü, dolar 7.41 lirada - Son Dakika

BIST100 yüzde 0.15 düştü, dolar 7.41 lirada

BIST100 yüzde 0.15 düştü, dolar 7.41 lirada
Son Güncelleme: 25.01.2021 18:33

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,536 ve 1,560 puan arasında dalgalandığı yeni haftanın ilk işlem gününü, yüzde 0.15 düşüşle 1,540.21 puanda tamamladı.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,536 ve 1,560 puan arasında dalgalandığı yeni haftanın ilk işlem gününü, yüzde 0.15 düşüşle 1,540.21 puanda tamamladı. Kapanışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 1.11 artıda, BIST Mali Endeks yüzde 0.88 ekside, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.33 artıdaydı.

Merkez Bankası'nın (TCMB), Aralık ayında 200 baz puanlık artışla yüzde 17 düzeyine yükselttiği politika faizini beklendiği gibi değiştirmediğini açıklamasının ardından 7.40 liranın altına gerileyen dolar, yeni haftanın ilk işlem gününde bu düzeye yakın işlem gördü.

Merkez Bankası (TCMB) yılın ilk Enflasyon Raporu bilgilendirme toplantısını, 28 Ocak'ta sanal ortamda gerçekleştirecek.TCMB'den yapılan açıklamada, "Başkan Naci Ağbal, Enflasyon Raporu 2021-I'in tanıtımı amacıyla 28 Ocak 2021 Perşembe günü saat 10: 30'da bir basın bilgilendirme toplantısı düzenleyecektir. Koronavirüs salgını nedeniyle alınan koruyucu önlemler kapsamında toplantı sanal ortamda gerçekleştirilecektir" denildi.TCMB verilerine göre, - Türkiye genelinde reel kesimde güven, Ocak ayında, geçen aya göre 0.2 puan artarak 107.0 düzeyine yükseldi.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 7.3635 lira ve en yüksek 7.4242 lirayı gördükten sonra, 7.41 – 7.42 lira aralığında,euro en düşük 8.9676 lira ve en yüksek 9.0459 lirayı gördükten sonra, 8.98 – 8.99 lira aralığında,sterlin en düşük 10.0958 lira ve en yüksek 10.1822 lirayı gördükten sonra 10.13 – 10.14 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.21181 - 1.21838 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.21750 düzeyindeydi.İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), Aralık'ta aylık bazda 0.2 puan azalarak yüzde 75.4 düzeyine geriledi.TCMB verilerine göre, aynı dönemde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı ise 0.2 puan artarak yüzde 75.6 düzeyine yükseldi.Bu dönemde, tüketim malları üretiminde kapasite kullanım oranı yüzde 71.4'den 0.3 puan düşüşle yüzde 71.1 düzeyine geriledi, dayanıklı tüketim malları üretiminde kapasite kullanım oranı yüzde 73.6'dan 0.2 puan artışla yüzde 73.8 düzeyine yükseldi,dayanıksız tüketim malları üretiminde kapasite kullanım oranı yüzde 71.0'den, 0.4 puan düşüşle yüzde 70.6 düzeyine geriledi,ara malları üretiminde kapasite kullanım oranı yüzde 77.6'dan, 0.2 puan artışla yüzde 77.8'e yükseldi,yatırım malları üretiminde kapasite kullanım oranı yüzde 74.6 ile değişmedi.


Kaynak: DHA

Borsa İstanbul, Aralık, TCMB, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi BIST100 yüzde 0.15 düştü, dolar 7.41 lirada - Son Dakika


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SON DAKİKA: BIST100 yüzde 0.15 düştü, dolar 7.41 lirada - Son Dakika
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