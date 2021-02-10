BIST100 yüzde 0.20 yükseldi, dolar 7.05 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,536 ve 1,556 puan arasında dalgalandığı Çarşamba gününü yüzde 0.20 artışla 1,547.11 puanda tamamladı. Kapanışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.29, BIST Mali Endeks yüzde 0.01, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.45 artıdaydı.

Olumlu açıklanan bilançolar, aşılamanın ABD'de ve dünyanın diğer yerlerinde hızlanabileceği, politika yapıcıların açıklayacağı canlandırma önlemlerine ilişkin iyimserliğin, küresel piyasalarda risk iştahını artırmasıyla, dolar tüm para birimleri karşısında geriledi.