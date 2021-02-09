BIST100 yüzde 0.24 artışla başladı, dolar 7.08 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) Salı gününe yüzde 0.24 artışla 1,538.56 puanda başladı. Açılışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.47, BIST Mali Endeks yüzde 0.19, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.10 artıdaydı.

Merkez Bankası'nın (TCMB) enflasyonu 2023'te yüzde 5.0'e düşürmek için uzun süre sıkı para politikası uygulayacağını açıklamasının etkisiyle sert düşen dövizler, Salı gününe haftanın ilk işlem günündeki düzeylerinde başladılar. ALF Forex'in analizinde, dolar/lira paritesinde oluşan alçalan kama formasyonu içerisindeki hareketin sürdüğüne işaret edilerek, "Alçalan kama destek bölgesinden gelen tepki yükselişi ile 7.1250 seviyesini direnç olarak test eden paritede, gelen satışlar ile destek bölgesine geri çekilme yaşandı" denildi.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 7.0620 lira ve en yüksek 7.0983 lirayı gördükten sonra, 7.08 – 7.09 lira aralığında,euro en düşük 8.5143 lira ve en yüksek 8.5617 lirayı gördükten sonra, 8.55 – 8.56 lira aralığında,sterlin en düşük 9.7107 lira ve en yüksek 9.7658 lirayı gördükten sonra 9.76 – 9.77 lira aralığında hareket .ediyor.Küresel piyasalarda 1.20457 - 1.20821 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.20555 düzeyindeydi.İş Yatırım'ın "Hisse bazında ayrışma devam ediyor…" başlıklı günlük bülteninde şu değerlendirme yapıldı: "Dünya borsaları yeni zirveler yapmaya devam ediyor. Ekonominin açılması ve Ek Mali Paket beklentisi ana yatırım teması olmayı sürdürüyor. Enerji, banka, havayolları yüzde 2.0 - yüzde 3.0 civarı yükselişle en çok değer kazanan sektörler."Tahvil faizlerindeki yükseliş piyasanın keyfini kaçırmıyor. 30 yıllık ABD tahvillerinin yüzde 2.0'yi test etmesine rağmen dolar üç gündür geriliyor."Yatırım yapılabilir seviyesinin altındaki şirket tahvil faizleri, tarihinde ilk kez yüzde 4.0 seviyesinin altına geriledi. Borsa İstanbul dünyanın gerisinde kalsa da yükselişini sürdürüyor."TSKB'nin analizinde de, "Küresel piyasalarda risk iştahındaki temkinli seyir sürüyor. Az sayıdaki makroekonomik veri akışı karışık bir görünüm çizerken, aşılama faaliyetlerinin küresel ekonomide toparlanmayı destekleyeceği beklentileri ile riskli varlıklarda yükseliş dün devam etti. Bu çerçevede hisse senetleri yükselişini sürdürürken, güvenli

limanlara olan talep karışık seyretti. Dolar dün gelişmiş diğer para birimleri karşısında hafif gerilerken, gelişmekte olan ekonomilerin para birimleri karşısında yatay kapandı" denildi.