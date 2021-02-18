BIST100 yüzde 0.48 artışla başladı, dolar 6.99 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) Perşembe gününe yüzde 0.48 artışla 1,548.04 puanda başladı. Açılışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.60, BIST Mali Endeks yüzde 0.46, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.34 artıdaydı.
Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararını açıklayacağı Perşembe gününün erken saatlerinde dolar 7.0 liranın altında işlem görüyordu.Hazine Salı günü düzenlediği 2 ve 5 yıllık gösterge tahvillerin yeniden ihraçları ile yaklaşık 5.5 milyar lira borçlandı ve Şubat ayında toplam 45 milyar lira olarak öngörülen borçlanma 27 milyar liraya ulaştı.Borsa İstanbul'un 2020 yılını değerlendiren Borsa İstanbul Genel Müdürü Mehmet Hakan Atilla, "2020, Borsa İstanbul tarihinde başarılı bir yılı oldu. Tüm piyasalarda en yüksek işlem hacimlerimize, en yüksek endeks değerlerimize ulaştık" dedi.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 6.9619 lira ve en yüksek 6.9985 lirayı gördükten sonra, 6.99 – 7.00 lira aralığında,euro en düşük 8.3861 lira ve en yüksek 8.4386 lirayı gördükten sonra, 8.43 – 8.44 lira aralığında,sterlin en düşük 9.6588 lira ve en yüksek 9.7039 lirayı gördükten sonra 9.69 – 9.70 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.20355 - 1.20506 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.20932 düzeyindeydi.ALB Forex'in günlük bülteninde, "Euro/dolar paritesi, dünkü raporumuzda da belirttiğimiz 1.2085 desteğinin kırılmasıyla birlikte çift tepe formasyonunun işaret ettiği 1.2020 desteğine kadar geriledi. Sterlin/dolar paritesinde 1.3952 direnç bölgesinden gelen satışlar 1.3828 seviyesine kadar devam etti. Dolar/yen paritesi, güne yükselişle başladı. Aralık ayından beri yükseliş kanalı görüntüsü çizen fiyat, mart ayından gelen düşüş trend direncinin üzerinde fiyatlanıyor ve 105.75 seviyesinden destek kazanıyor" denildi.TSKB'nin günlük bülteninde, küresel piyasalarda risk iştahında kırılgan bir gelişme olduğuna işaret edilerek, şöyle denildi: "Gelişmiş ekonomilerde açıklanan makroekonomik veriler beklentilerin üzerinde gelirken, ABDMerkez Bankası'nın (Fed) son toplantısına ait tutanaklar ekonominin uzun vadeli hedeflerinin uzağında olduğunu ve hedeflere ulaşıncaya kadar destekleyici politikaların devam edeceğinin altını çizdi. "Ayrıca, bu hafta içerisinde parlamentonun üst kanadı Senato ve Temsilciler Meclisi'nde güvenoyu alması gereken İtalya Başbakanı Mario Draghi, Avrupa Birliği'nin resesyonla mücadelesi için ortak bütçe çağrısı yaptı. "ABD'de perakende satışlar, sanayi üretimi ve üretici fiyatları enflasyonu yıla hızlı başlarken, Birleşik Krallık'ta Ocak ayı enflasyonu beklentilerden güçlü geldi. "Ancak bazı finansal varlıklarda normalleşme aşamasında enflasyonun hızlanabileceği kaygılarıyla artan tahvil faizlerinin tetiklediği satış baskısı yavaş da olsa devam ediyor."Bu haber ve veri akışı altında hisse senetleri dünü düşüşle tamamlarken, gelişmiş ekonomilerin tahvil faizleri önceki günkü hızlı yükselişin ardından hemen hemen yatay kaldı."Dolar gelişmiş diğer ekonomi para birimleri karşısında güçlü seyrederken, gelişmekte olan ekonomilerin para birimleri karışık bir performans ortaya koydular. Ham petrol fiyatlarındayükseliş sürerken, altın fiyatları dünü de gerileyerek tamamladı."
Son Dakika › Ekonomi › BIST100 yüzde 0.48 artışla başladı, dolar 6.99 lirada - Son Dakika