BIST100 yüzde 0.50 düştü, dolar 7.05 lirada - Son Dakika
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BIST100 yüzde 0.50 düştü, dolar 7.05 lirada

BIST100 yüzde 0.50 düştü, dolar 7.05 lirada

05.02.2021 19:41

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,527 ve 1,549 puan arasında dalgalandığı haftanın son işlem gününü yüzde 0.50 düşüşle 1,527.17 puanda tamamladı.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,527 ve 1,549 puan arasında dalgalandığı haftanın son işlem gününü yüzde 0.50 düşüşle 1,527.17 puanda tamamladı. Kapanışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.12, BIST Mali Endeks yüzde 0.51, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.16 eksideydi.

Merkez Bankası'nın (TCMB) enflasyonu 2023'te yüzde 5.0'e düşürmek için uzun süre sıkı para politikası uygulayacağını açıklamasının etkisiyle inişe geçen dövizler, yeni düşük düzeylere geriledi.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 7.0291 lira ve en yüksek 7.1484 lirayı gördükten sonra, 7.05 – 7.06 lira aralığında,euro en düşük 8.4591 lira ve en yüksek 8.5826 lirayı gördükten sonra, 8.49 – 8.50 lira aralığında,sterlin en düşük 9.6568 lira ve en yüksek 9.7845 lirayı gördükten sonra 9.69 – 9.70 lira aralığında hareket .ediyor.Küresel piyasalarda 1.19522 - 1.20341 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.20279 düzeyindeydi.InvestAZ Yatırım'ın analizinde, Liranın bu hafta dolar ve euro karşısında sırasıyla yüzde 3.67 ve yüzde 4.67 değer kazandığına işaret edilerek, şöyle denildi: "2020 yılı sonunda başlayan faiz artırımlarının ve TCMB'nin şahin duruşunun 2021'in büyük bölümünde korunacağının açıklanmasıyla Türk Lirası'ndaki ralli bugün de devam etti. Dolar 7.05, euro ise 8.46'ya kadar geriledi. "Borsa İstanbul'daki alımlar bugün yavaşlarken BIST endeksleri sınırlı yükseliş kaydetti. BIST100 ve BIST30 endeksleri haftayı 1,540 ve 1,634 seviyelerinden kapatmaya hazırlanıyor."ABD senatosundan 1,9 trilyon dolar tutarında yeni bir mali yardım paketi geçti. Vatandaşlara para yardımı da öngören paketin finansmanı ve miktarı için son adımlar atılıyor. "Gelişmelerin altın fiyatlarına yansıması olmadı. ABD borsalarında da yükseliş devam etti. S&P500 endeksi New York borsalarının açılmasıyla birlikte 3,889 seviyesinde bulunuyor."


Kaynak: DHA
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Merkez Bankası, Borsa İstanbul, Döviz, TCMB, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi BIST100 yüzde 0.50 düştü, dolar 7.05 lirada - Son Dakika


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